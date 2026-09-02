Presencias y ausencias notorias

Ayer en el Patio de Honor de Palacio Nacional llamó la atención las presencias en primera fila de los invitados, como la de la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, quien ha estado en el ojo del huracán por la filtración de los audios en los que se le escucha presuntamente negociando la reactivación de su visa a cambio de información. Pero lo que más llamó la atención fueron las ausencias, como la de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien se ha enfrascado en una pugna con la presidenta por los operativos de la DEA en esa entidad a espaldas de la Federación, o la del senador Adán Augusto López, señalado de presuntas ligas con el crimen. Aunque si bien llamaron la atención esas ausencias y presencias, la verdad es que no sorprendieron.

Solidaridad naranja y discurso anti-‘4T’

Tal parece que anda incomodando a los emecistas que los tilden –especialmente el PRI– de esquiroles de Morena. Al menos así se infiere al ver el duro discurso del senador Luis Donaldo Colosio contra la ‘4T’, ayer en el Congreso. Pero además, el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, salió a solidarizarse con el nuevo partido Somos, al criticar que “las autoridades electorales no frenan las campañas ilegales de Morena en todo el país, no limitan el uso de distintivos partidistas por parte del gobierno (...) pero se muestran obsesionadas con el logo de un partido con criterios inéditos. Fatal”. Se ve difícil que por eso ya los dejen de tachar de comparsas de los guindas.

Zacatecas, estado “seguro”… para los Monreal

El diputado Ricardo Monreal no lo dudó ni un segundo, llenó de elogios a su hermano, David Monreal, gobernador de Zacatecas, y aseguró que su entidad es “segura”. En medio de la zozobra por los bombazos del crimen organizado justo enfrente de la comandancia de la Policía, el legislador calificó de “encomiable” el trabajo de su hermano porque “salvó de la quiebra al estado, lo sacó del primer lugar de la inseguridad porque la combatió” y “disminuyó en más de 70% los delitos de alto impacto”. ¿Pensarán lo mismo los zacatecanos?.

La tierra llama

No cabe duda de que la sangre llama. AMLO dijo en varias ocasiones que él era “chocojarocho”, pues su padre era originario del Papaloapan, en Veracruz. Y claro, quizá eso explique el gran deseo que los familiares del expresidente sienten por servir a su pueblo, ¿verdad? Así, son al menos tres los sobrinos de AMLO en la nómina estatal: Pedro Arturo López, en la Secretaría de Gobernación; Erandi López Herrería, rectora del Colegio de Veracruz, y Tarheni Andrea López, subdirectora en el Patrimonio de la Beneficencia Pública en la Secretaría de Salud. “Son gentes (sic) que son educadas, que tienen una carrera, una profesión y que tienen derecho a trabajar, caray”, fue lo que dijo el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued.

Alito se pone de pechito

A Alejandro Moreno, líder del PRI, parece que le encanta darle la razón a la presidenta. En su intervención en la sesión del Congreso General se refirió constantemente a la comunidad internacional, en un acto de estricto interés local. Y para colmo, insistió en que si la ‘4T’ no puede procesar a políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen, “que los entreguen a Estados Unidos” para que los procesen allá. Parece que al senador es lo único que le queda para hacer eco en su discurso.

Presumen la extinción… de los autónomos

Solo en la cabeza de Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, cabe que es una gran idea decir que la desaparición de los organismos autónomos es un gran logro a presumir de la ‘4T’. Bueno, hay que verlo por el lado amable y al menos fue sincero, pues da por hecho que lo que dejaron los morenistas para regular las telecomunicaciones, la competencia económica, garantizar la transparencia y organizar las elecciones, serán todo menos autónomos.