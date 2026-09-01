Arrancan carrera por curules

En medio de los aún sensibles regaños y llamados de atención que lanzaron el domingo la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a legisladores, funcionarios públicos y a sus militantes, la dirigencia nacional de Morena aprobó ayer su convocatoria para la elección distrital de diputados federales. Con ello, los actuales legisladores guindas inician la carrera por las curules, con reelección y sin pedir licencia.

Ah, qué ‘hiperfarol’...

El líder del PAN, Jorge Romero, hizo gala ayer de su más puro estilo farolero, como dicen en el barrio. Fiel a su tono histriónico, afirmó que, para definir si habrá alianzas hacia 2027, la dirigencia nacional “habrá de escuchar a las dirigencias y militancias locales, ¡claro, lo macro híper refrendo el día de hoy!”. Y fue más allá, al decir que “el PAN tiene que entrar en un hiperanálisis local, entendiendo que hay realidades locales profundamente distintas (...). Entendemos la hipertrascendencia de esta decisión y lo que está en juego”. Y sostuvo que harán lo que sea para ganar Chihuahua. A ver si no se llevan una hipersorpresa.

Otro riesgo para mayoría guinda

La senadora Cynthia López Castro, de Morena, dijo que su licencia podría ser por ahí de finales de septiembre, cuando Morena registrará a los aspirantes a las alcaldías. La expriista se mostró muy despreocupada de que su salida tambalee la mayoría calificada en el Senado, pues como llegó como tricolor, su suplente sería de ese partido. Resaltó que al momento solo se prevé la reforma constitucional de prohibir doble nacionalidad, para la cual se requerirá mayoría calificada.

Se “diluye” desafuero de Alito

Diputados morenistas del ala radical en San Lázaro nos comentaron que con la designación del “joven diputado” poblano Eduardo Castillo López como presidente de la Sección Instructora y la Comisión Jurisdiccional, la demanda de desafuero del priista Alejandro Moreno “se diluye”. Se quejaron de que “poner en este órgano legislativo de primera importancia en este momento a quien es diputado federal por primera vez, muestra la importancia que se le va a dar al tema”. En el camino dejaron a la oaxaqueña Mariana Benítez, ex subprocuradora jurídica de la antigua PGR de Murillo Karam.

Morena CDMX estrena líder

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, nombró al diputado local Paulo Emilio García como nuevo dirigente del partido guinda en la capital, luego de la renuncia de Héctor Díaz-Polanco el 19 de julio. El legislador será el más joven en ocupar el cargo y la misión que tendrá no es menor, pues en la elección de 2027 el partido buscará mantener las 11 alcaldías que la ‘4T’ gobierna la capital y ganar alguna de las cinco que están en manos de la oposición.

Diputados, arranque sin producción legislativa

Aunque mantienen un rezago de más de 6 mil iniciativas, más otra veintena que esperan de Palacio Nacional, todo indica que en los dos primeros días de actividades de esta semana habrá cero producción legislativa. Los líderes parlamentarios acordaron sesiones ordinarias martes y miércoles para recibir el II Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y conmemorar el Día de la Mujer Indígena. El PRI se quejó de que solo se aprueba 4% de iniciativas de los partidos y 95% del Ejecutivo. Por eso pidió ampliar los periodos de sesiones y que se dictaminen todas las iniciativas presentadas en cada periodo. Espero que sepan que no les harán ningún caso. Porque lo saben… ¿verdad?

División de Poderes

Este martes se cumple el primer año de funciones de la nueva

integración de la SCJN. Y aunque se esperaba algún tipo de celebración, pronunciamiento o informe de actividades, en la sesión pública de hoy, ésta fue suspendida de última hora. Y es que ministras y ministros fueron convocados al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaun, titular del Poder Ejecutivo, invitación que aceptaron de inmediato. Así la independencia de la SCJN en tiempos de la ‘4T’.