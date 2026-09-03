“Acuerdo y pacto de paz” en San Lázaro

El abrazo público en el salón de plenos del Palacio Legislativo del priista Alejandro Moreno con el morenista Ricardo Monreal selló el “acuerdo y pacto de paz” para la ceremonia de la entrega del II Informe de Gobierno. Con ello “se evitó la protesta” que diputados y senadores del PRI tenían preparada con megáfonos y ataúdes, nos comentaron entre curules. “El doctor Monreal es un profesional”, celebró ayer el presidente de los diputados, Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM; pero “no podemos cantar victoria”, admitió. Esto apenas comienza y viene año electoral.

Harfuch en la Cámara

Aunque acudirá al Palacio Legislativo hasta la segunda quincena de septiembre para defender los datos del II Informe de Gobierno, desde ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acordó con el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, los términos de su comparecencia ante diputados. Nos comentan que acudirá a un encuentro privado con los jefes de las seis bancadas en la Jucopo. “Es de los funcionarios más eficaces que tiene la presidenta, ha dado resultados al país”, deslizó Monreal.

Consejos desde Colombia

Pues con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer, nada más y nada menos, que al expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Trascendió que el político izquierdista, quien reveló su encuentro con la mandataria mexicana a través de redes sociales, alertó sobre los riesgos de “injerencia” de Estados Unidos en los procesos electorales de América Latina, de cara a los comicios de México en 2027.

Telepatía en el Senado

Tras su berrinche por no ser considerado ni para la votación en la selección de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, afirmó que su relación con Higinio Martínez, presidente de la Cámara alta, será “telepática”. A ver si lo cumple, porque cuando Laura Itzel Castillo recién lo suplió en ese cargo, al morenista le ganaba la soberbia y trataba de corregirla en la conducción de las sesiones.

¿Cortesía entre senadores?

Fiel a su estilo, Adán Augusto López hizo oídos sordos cuando se le cuestionó por su ausencia en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta. Ni por cortesía el saludo respondió. Se limitó a saludar a los senadores Luis Donaldo Colosio (MC) y Yeidckol Polevnsky (PT). Se fue hacia su escaño y en voz alta y para que todos escucharan gritó: “¡Senador Inzunza!”, mientras alzó la mano en señal de saludo.

Violencia alcanza a la UAS

La violencia que azota a Sinaloa alcanzó a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que encabeza el rector Jesús Madueña Molina. Un alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, de tan solo 17 años, fue asesinado frente a la Ciudad Universitaria en la capital del estado. La institución condenó cualquier acto que atente contra la vida e impida a los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales, como el acceso a la educación pública en espacios seguros. Parece una respuesta tibia ante un hecho así, pero en esa entidad ya no se sabe cómo reaccionar.

Los tiempos adecuados en SLP

La senadora del PVEM y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, Ruth González Silva, indicó que aún no pide licencia porque todavía “no son tiempos” de definición en el Verde, y no porque Morena rechace su aspiración por el estatuto del nepotismo por ser esposa del gobernador, Ricardo Gallardo. “Aún no he tomado una decisión. Lo haré en los tiempos adecuados”. Sin embargo, dijo que no pueden darla por muerta: “No, estoy más viva que nunca. Esa es una decisión personal que haré en los tiempos adecuados”