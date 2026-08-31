El PT, por la libre también en NL

Al igual que en Zacatecas, el PT ya se fue por la libre y nombró al diputado federal Jesús Elizondo como su futuro candidato a la gubernatura de Nuevo León. Alberto Anaya, sempiterno dirigente del partido, hizo el anuncio y lanzó la advertencia de que si no hay candidaturas de unidad con Morena, ellos irán solos en la elección de 2027. “Somos aliados, no empleados”, acotó El profe.

Eficaz y leal a la presidenta, “no cualquiera”

Por sus elogios a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, “pisó algunos callos”. En la plenaria de los guindas expresó que la funcionaria es “experta en procesar diferencias, en atender y resolver conflictos, en encontrar cauces de solución y es una mujer respetable y honorable”. Pero agregó: “Es una mujer eficaz y leal a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no cualquiera”... “Se mordió la lengua”, comentó un legislador chiapaneco morenista.

Zuckerberg, el que sabe más de ti que tu familia

Bien que Marcelo Ebrard puso a pensar ayer a los diputados de Morena. En su plenaria les preguntó: “¿Quién sabe más de ti: tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu pareja o Mark Zuckerberg? Zuckerberg sabe más. ¿Sí o no? Meta tiene todo”. Y es que, en la plenaria de los legisladores, les exponía que “la economía de datos va a concentrar como nunca la riqueza”. Puso como ejemplo a EU, “es la mayor concentración de riqueza de la historia”. A ver cómo le va en la próxima reunión sobre el T-MEC en Washington.

Alito no quita el dedo del renglón

De visita en Chihuahua, el líder nacional de lo que queda del PRI, Alejandro Moreno, insistió una vez más al PAN en la necesidad de ir en alianza en 2027. El campechano aseguró que hoy, por sí solo, Acción Nacional no gana la gubernatura de ese estado norteño, y reiteró que la coalición es la única vía para ser competitivos. Se dijo dispuesto a abanderar a un panista como candidato, siempre que sea el mejor evaluado por la gente.

Deudores alimentarios, ¿se quedarán sin pasaporte?

La Secretaría de Relaciones Exteriores sometió a consulta una reforma al Reglamento de Pasaportes para negar el documento a quien se encuentre registrado como persona deudora en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. El veto a los deudores alimentarios para obtener el pasaporte no es nuevo, fue incluido en 2023 en una reforma a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; no obstante, no se había aplicado por la falta de reglamento. En caso de concretarse, los deudores alimentarios sumarían una nueva presión para hacer frente a sus obligaciones si es que quieren salir del país. A ver si así cumplen.

Atentado en plena conmemoración

En plena víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, que congrega a más de 200 familias con personas desaparecidas en Sinaloa, fue atacada el sábado en Culiacán, Sinaloa. La mujer fue agredida a balazos cuando viajaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Estela Ortiz de Toledo. Aunque la madre buscadora salvó la vida, tuvo que ser internada en un hospital junto con su hija Yesenia, quien también resultó herida.