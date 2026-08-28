En riesgo, mayoría calificada en el Senado

Desde lejos, viendo las maromas del senador Enrique Inzunza, el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, advirtió a sus correligionarios del Senado que “les debe de preocupar” la salida de la bancada del senador de Sinaloa. Y eso, deslizó, porque “la mayoría calificada, en un extremo estricto, se pierde”. Aunque estimó que el sinaloense “seguirá unido a los principios del movimiento”, matizó su confianza con un “no lo sé, pero debe preocupar”. Se complican las cosas para los guindas.

Inhabilitan a Sandra Cuevas en plena convalecencia

Todavía no termina la convalecencia de su más reciente cirugía estética, y ya Sandra Cuevas está haciendo corajes que no le hacen bien. Resulta que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México inhabilitó por un año a la exalcaldesa de Cuauhtémoc para el ejercicio de algún cargo público. Ello al determinar que incurrió en abuso de funciones y diversas irregularidades en 2023, durante la aplicación del “Operativo Diamante”, con base en el cual retiró mobiliario de establecimientos comerciales sin cumplir con los procedimientos administrativos. Al menos tendrá 12 meses para recuperarse bien.

Se lleva el PRI enseñanzas de un ex Cisen

Nadie puede negar que los veteranos políticos que quedan en el PRI saben de lo que hablan en materia de seguridad nacional. Y es que tienen de asesor nada menos que a Guillermo Valdés Castellanos, quien ha sido director del Cisen, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, del Gabinete de Seguridad Pública y coordinador del Grupo de Alto Nivel México-EU en materia de cooperación para la seguridad. Y, con sus enseñanzas, expresó y mostró ayer a diputados y senadores priistas en su reunión plenaria que “los indicadores oficiales no siempre reflejan la realidad completa: reducir los homicidios puede representar un avance, pero resulta insuficiente si, al mismo tiempo, aumentan las desapariciones y otras expresiones de violencia”. Algo sabe.

Perfiles sinaloenses

La presidenta Sheinbaum reconoció la trayectoria y los “muchos años en el movimiento de transformación” de la flamante precandidata... perdón, “coordinadora” de defensa de la ‘4T’ para Sinaloa, Imelda Castro, quien era en realidad adversaria de Rubén Rocha Moya. Pero resulta que quien asumió como su suplente en el Senado es Ana Chiquete, quien fue secretaria de las Mujeres de Sinaloa y es, cómo no, cercana a Rocha Moya. Bueno, y quién no lo es entre los morenistas sinaloenses, ¿verdad?

¿Y la asesoría, consejera jurídica?

Ni cómo ayudar a Luisa María Alcalde. La flamante consejera jurídica de la Presidencia desconoce si una persona con orden de aprehensión puede ser registrada como candidata a un cargo de elección popular. Y tampoco sabía cuántos cambios en total se le hicieron a los lineamientos de derechos de las audiencias, tras las consultas con la CIRT, ¡y eso que ella estuvo encargada del tema! La funcionaria dejó esperando a la presidenta con las respuestas en la conferencia de ayer. Ah, pero no fuera el concierto de Rosalía, porque ahí sí andaba al 100%, con michelada en mano y toda la cosa.

Reciben con reclamos al líder naranja en Guanajuato

Reclamos fue lo que recibió el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, durante la presentación de su libro México Nuevo en León, Guanajuato. Y es que el líder naranja esperaba solo aplausos en su visita y lo que encontró fue a una militante molesta por mandar “a la banca a quienes llevan 10 años construyendo MC Guanajuato, para darle espacio a la vieja política”, en referencia al juego que el partido está dando a expanistas. Si bien el asunto no escaló –como cuando lo corrieron de la UAM Xochimilco–, se pudo ver al emecista bastante incómodo.