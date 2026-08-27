Las corcholatas de Morena para las alcaldías de la CDMX

Poco se ha hablado de los aspirantes de Morena para contender por las alcaldías de la capital de la República. Son demarcaciones que pueden ser tan relevantes como algunas entidades pequeñas del país. Le comentamos algunos de los nombres que han estado apareciendo. Una de las más relevantes es la Cuauhtémoc, en donde es asunto de orgullo para Morena recuperarla, y no será sencillo por la presencia de la actual alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Para esa contienda se habla de Luisa María Alcalde o Arturo Ávila como abanderados de Morena. Otra alcaldía muy relevante es Coyoacán. Allí todo apunta a que Ana María Lomelí, actual vocera del gobierno capitalino, será la carta fuerte para competir. Y en otra muy complicada, la Benito Juárez, se apuesta por Leticia Varela y su experiencia, o por Eduardo del Mazo, para la misión imposible de ganar. Seguiremos revisando.

Las pifias de Lenia Batres

En la gustada sección de las pifias de la ministra Lenia Batres, ayer se dio el caso de que ella estaba conduciendo la sesión del Pleno y de plano se le salió de control. El ministro Irving Espinoza debe corregirla y luego de plano le lanza un regaño a la ministra Loretta Ortiz. Algunos ya se imaginan como una verdadera pesadilla lo que ocurriría si Batres se quedara con la presidencia de la Corte en 2027.

También el PAN se adelanta con abanderado en BCS

Al estilo Morena y antes de los tiempos legales, también los panistas se adelantaron y hoy anunciarán que su diputado federal Francisco Pelayo será su abanderado en Baja California Sur para 2027. Los azules aseguran que el exalcalde de Comondú tiene “todas las posibilidades” de arrebatarle la gubernatura a Morena. Tan es así, nos comentaron, que por eso los diputados federales panistas se fueron hasta La Paz para realizar su reunión plenaria y arropar a ‘Pancho’. Desde ayer, el dirigente Jorge Romero y sus coordinadores en ambas cámaras le reconocieron personalmente en la entidad su trabajo.

TEPJF da revés al INE en favor de la libertad periodística

Una buena del TEPJF. La Sala Superior dio un revés al INE y revocó una variable del monitoreo de noticieros para la elección de 2027, en donde el árbitro electoral pretendía poner la lupa a los medios que transmitan mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento hacia los aspirantes a un cargo de elección popular. La autora del proyecto, la magistrada Claudia Valle, indicó que no deben “incorporarse medidas que condicionen o desalienten el libre ejercicio de la labor de los medios de comunicación”. Que así sea.

Estiran la liga para presidencia del Senado

En el intento de la mal llamada candidatura de unidad entre los morenistas para la mesa directiva del Senado, cuentan que cuando parecía haber un acuerdo de que fuera Óscar Cantón, el mexiquense Higinio Martínez –fiel a su usanza de negociar bajo la mesa– habría ofrecido bajarse de la contienda y dar su respaldo al tabasqueño, pero no sin llevarse ‘cinco placitas’. El punto es que, todavía, no hay nada definido. Lo que sí queda claro es que, entre los guindas, eso de que no importa el cargo, sino el encargo, es una verdad muy a medias.