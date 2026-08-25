La ‘ministra del pueblo’ quiso meter gol y salió goleada

Ayer la ministra Lenia Batres fue exhibida una vez más por sus compañeros, quienes descubrieron que les quiso “meter gol”. Y es que en un proyecto de sentencia que elaboró, relacionado con el “derecho al agua” de habitantes de Ecatepec, Batres intentó incluir en el párrafo 375 temas completamente ajenos a la discusión (como el derecho a la vivienda y a un ambiente sano), pero sus pares no solo la descubrieron, sino que la frenaron en seco y, por mayoría, la obligaron a que eliminara ese párrafo. Moraleja: cuidado con los proyectos de Batres, porque en una de esas intenta revivir lo de la ‘cosa juzgada’ alegando impartición ‘fraudulenta’ de la justicia.

Abandonan curules… y a la ‘4T’

Dos nuevas licencias y abandono de curules se concretaron ayer en la Comisión Permanente. El diputado evangelista Hugo Eric Flores no sólo dejó tirado el expediente del desafuero de Alito, sino que abandonó a la ‘4T’ para irse a administrar los más de 157 millones de pesos que el INE le entregará a su nuevo partido, el PAZ. Y el diputado y actor Sergio Mayer, después del berrinche que hizo contra la dirigencia de Morena, que lo sancionó por abandonar su curul para irse a la Casa de los Famosos, también oficializó su retiro de San Lázaro. Les autorizaron sus licencias hasta fin de mes y todavía cobrarán su sueldo de agosto.

IP sinaloense exige nuevo rumbo

En el marco de la discusión en el Congreso de Sinaloa para definir al sustituto de Rubén Rocha en la gubernatura, el Consejo Sinaloense de Empresarios exhortó a los diputados a tomar una decisión “responsable y a la altura de las circunstancias”. Con la convicción de que el estado “necesita un nuevo rumbo”, la IP sinaloense instó a privilegiar el interés de los ciudadanos por encima de los partidos y elegir un perfil con experiencia e integridad, capaz de recuperar la seguridad, la gobernabilidad y las condiciones para reactivar la economía y el empleo, así como de recobrar la confianza en las instituciones. Nada fácil, pero muy justo lo que demandan los empresarios.

Domingo de “pasarelas”en San Lázaro

Muy apurados se vieron ya ayer en la bancada de Morena en San Lázaro para los trabajos del próximo domingo en su reunión plenaria. Asistirán los titulares de Economía, Marcelo Ebrard; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde; la dirigente del partido Ariadna Montiel, entre otros. El coordinador, Ricardo Monreal, dijo que “será importante que deliberemos sobre las dificultades para el acuerdo del T-MEC”. El priista Rubén Moreira y el panista Federico Döring criticaron que esas reuniones son solo “pasarelas” en las que “no les informan de nada” sobre acuerdos en temas de interés para el país.

Nuevo elogio de EU por avances en seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a las autoridades mexicanas por las operaciones en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el CJNG. Según el diplomático, la variedad de bienes incautados, que incluyó armas de fuego, droga, vehículos y animales exóticos, “demuestra el alcance y las diversas capacidades de estas organizaciones criminales”, y por qué México y Estados Unidos deben enfrentarlas en todos los frentes.