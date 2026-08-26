Rocha, en manos de “los órganos internos” de Morena

En medio de la elección de sus mejores perfiles estatales para 2027, en Morena se abrió ayer la posibilidad de que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, “sea valorado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”. La Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, admitió que su intento sorpresivo de volver al gobierno fue “una actuación unilateral que realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo”. Por eso, anticipó que “los órganos internos decidirán”. Cada vez se queda más solo el góber.

La última y nos vamos… del TEPJF

Mónica Soto celebrará hoy su última sesión como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, luego de que la semana pasada la Comisión Permanente aprobó su renuncia. Se espera que brinde un mensaje de despedida y reciba reconocimientos de sus pares, aunque habrá otros que seguramente preferirán guardar silencio, pues a su paso por la Sala Superior, Soto orquestó, junto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, el golpe para obligar a Reyes Rodríguez a dejar la presidencia.

Predican nuevo sermón a morenistas

Ante la advertencia de legisladores morenistas de que el caso Rubén Rocha no deja de ser un fuerte “calambre” para el movimiento, su líder en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que “es momento de crear una clase dirigente sacudida de viejos vicios y de vinculaciones indeseables”. En medio del proceso de nominación de sus “coordinadores” estatales, lanzó uno más de sus acostumbrados sermones: “Actúen con generosidad, hagan una actividad lícita, honrada y eviten deserciones, fracturas, rupturas o confrontaciones”. Fue más allá y les advirtió: “No se confíen”, rumbo a 2027 “pueden moverse” las encuestas “una vez que se conozca la persona”. A ver si hacen caso a su homilía.

Estados vecinos, realidades distintas

Y mientras en Sinaloa la delincuencia no para y es necesario el envío de cada vez más militares, en el vecino Durango las cosas parecen ir un poquito mejor, al menos en municipios como Gómez Palacio. La alcaldesa, Betzabé Martínez Arango, hasta presumió que, según el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, hay un incremento del 25% en la percepción de seguridad. Argumenta que ha sido gracias a la coordinación con la Federación y la aplicación de programas como el antidoping sorpresa, así como el aumento salarial a policías. No extrañe que al rato la anden candidateando para la elección del 28.

Acuse de recibo y destape

Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió ayer, a horas de que lo calificaron en la mañanera como un prófugo de la justicia. En un video, el exgobernador de Tamaulipas reviró a Sheinbaum que no está prófugo y, por el contrario, enlistó el nombre de todos los morenistas bajo sospecha de estar aliados al narco. “Esos son a los que les quitan la visa por apoyar grupos criminales… Sus políticos”. De paso, ante la anunciada reforma para prohibir ser presidente si se tiene doble nacionalidad, el panista se destapó para 2030, ahora “con más ganas, con tal de sacarlos”. Que alguien le avise a Jorge Romero, líder del PAN, que ya se lo andan brincando.

El Chapo “me arrastró” al mundo del narco, lamenta Emma

En las últimas horas se ha viralizado una polémica entrevista en la que Emma Coronel acusó que su esposo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la arrastró al mundo del narco. La mujer, quien actualmente ha incursionado en el modelaje, habló con los streamers Willito y Lonche sobre su historia de amor con uno de los criminales más buscados de todos los tiempos; de su detención en febrero de 2021 y su confinamiento en una prisión de máxima seguridad en EU, donde pasó 31 meses. Ojalá hablara así con las autoridades para destrabar muchos casos penales.