Inzunza, sin comisión

A una semana de que arrancó el periodo ordinario de sesiones, es un hecho que Enrique Inzunza, senador ahora sin bancada acusado de vínculos con el crimen organizado, sí se quedará sin la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, adelantó que “vamos a hacer la reasignación”; sin embargo, aún no tiene nombres en mente, pues hay que esperar a que los senadores que pidieron licencia por una aspiración electoral la hagan efectiva de manera definitiva.

“La nueva visión de la política”

Con la novedad de que la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, se burló de la irrelevancia de la oposición. La mandataria hizo mofa del expresidente panista Vicente Fox –que se ufanaba de haber sacado al PRI de Los Pinos– de que se haya puesto una corbata roja y haya visitado el PRI para reunirse con su dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno: “Ahí la llevan, síganle, van por muy buen camino, muy buen camino, el camino del regreso a la corrupción y los privilegios. Ese es el camino. Pero van bien ahí, Fox y Alito juntos, la nueva visión de la política mexicana”. Vaya que esta vez la mandataria tiene toda la razón.

Siguen reclamos por boletas planchadas

El INE de Guadalupe Taddei cada vez más muestra que “se ha convertido en un apéndice de Morena… y abre la puerta a un fraude electoral en 2027”, afirmó Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, por aquello de que ahora decidió que las boletas planchadas, esas que quedan lisitas al final de la jornada electoral y no fueron depositadas en las urnas, ahora puedan contar como voto. El guerrerense adelantó que su partido impugnará la decisión, pues es necesario exigir certeza en el proceso electoral: “No es posible que crean que la gente no tiene sentido común”.

Protesta de altura en el Zócalo

El reclamo contra una planta de amoníaco en Topolobampo llegó a las alturas. Activistas de Greenpeace escalaron el asta de la bandera monumental que ondea en el Zócalo de la Ciudad de México para colocar el mensaje “Presidenta: proteja Topolobampo”. Y es que la organización, con integrantes de la comunidad de ese puerto sinaloense, promueve una colecta de firmas en contra del proyecto que alertan “implicaría la destrucción de humedales protegidos, amenazas para la fauna local, explotación del agua y el colapso de comunidades pesqueras y la violación de los derechos de los pueblos indígenas”.

PAN CDMX, extraviado

El PAN en la Ciudad de México se encuentra extraviado, pues se presentó ayer ante el INE para ingresar una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, por presuntos actos anticipados de campaña ¡en Tabasco! A la dirigencia panista de la capital, que encabeza Luisa Gutiérrez Ureña, que ya trae pleito casado con el hijo del expresidente –y como el blanquiazul no tiene registro como partido en la tierra del expresidente–, se le hizo una gran idea presentar la queja por presuntos hechos que ocurren a cientos de kilómetros, cuando en la Ciudad de México hay decenas de morenistas que también están en campaña adelantada.

Zenyazen, homenaje e investigación

La muerte del diputado federal morenista veracruzano Zenyazen Escobar ha despertado tanta preocupación, que fue el PRI quien pidió en el Palacio Legislativo de San Lázaro que se forme una comisión especial de investigación sobre su muerte. Solo que la propuesta, presentada en la Jucopo, se evadió por la mayoría de Morena y sus aliados, con el argumento de que se esperarán primero los resultados de las investigaciones que haga la Fiscalía General de la República. Lo que sí harán los diputados es un homenaje en el pleno al fallecido. No a la “comisionitis”, por el momento