Despiden a Kenia “casi” con la mejor evaluación

Las asperezas entre Morena y el PAN son inocultables hasta en los mejores eventos protocolarios del Poder Legislativo. Al acudir al informe de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, el líder morenista, Ricardo Monreal, le dijo sin dudarlo: “Estimada Kenia, quiero, con todo respeto, felicitarte porque ‘en la mayoría de las ocasiones’ te condujiste con profesionalismo y con imparcialidad”. Y fue más allá en su anotación: “Había dudas, debo de decirlo (...) Yo nunca lo dudé, nunca dudé de tu profesionalismo y de tu capacidad”. ¿Algo no les gustó a los de la mayoría?

Ve presidente de la Corte “decadencia” del servicio público

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, hizo ayer un diagnóstico de lo que a su juicio es hoy el servicio público. Lo pintó como un espectro donde cada quien ejerce su función como quiere, imponiendo las multas que se le antojan o exigiendo trámites que le vienen en gana, sin sustento constitucional. Habló entonces de la “decadencia” en la que está el servicio público, pues –argumentó– no hay parámetros legales ni principios éticos. Por ello llamó al Congreso a establecer directrices objetivas de cómo ejercer la función pública, y evitar así que los gobernantes sigan sintiéndose en libertad de hacer su voluntad. Vaya llamada de atención de un poder a los otros.

Alista Xóchitl las palomitas

Sin perder nunca el ánimo, entre risas la panista Xóchitl Gálvez dijo que siguió el consejo del subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, “y ya compré mis palomitas porque se va a poner bueno el tema” del pleito de Andy López Beltrán, por el retiro de su visa. También aprovechó para recordar que “tengo la tranquilidad de haberle dicho a Claudia en su cara que su partido era un narcopartido y que había funcionarios, como Mario Delgado y otros personajes, vinculados al huachicol fiscal”. Hasta dice (no se rían) que sigue lista para la presidencial de 2030.

Se adelantan al reparto del PEF

A menos de un mes de que llegue el Proyecto de Presupuesto de Egresos, los diputados ya comenzaron los movimientos para que los partidos se reúnan antes con funcionarios de primer nivel de Hacienda y les planteen sus prioridades. Según la diputada morenista Merilyn Gómez, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estos encuentros servirán para “llevar sus inquietudes de todas las fuerzas parlamentarias, resolver más pronto y tener un dictamen mucho más consensuado”. Solo que los de oposición insistieron que “nunca nos escuchan”.

Maquillaje urbano en Iztapalapa

La semana pasada la alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavez, hizo uno de sus recorridos para la “recuperación de espacios” en beneficio del pueblo bueno. Visitó el área de Periférico y Tláhuac, una zona altamente conflictiva, en especial por la presencia de ambulantes que no solo se han adueñado de las calles, sino que siempre lo tienen sucio. Casualmente, aquel miércoles, al pasar la alcaldesa, no había un solo puesto ambulante; sus dueños estaban ahí, pero no vendiendo, sino aplaudiéndole a la morenista. Menos de 24 horas después, el muladar regresó y todo sigue como si nada hubiera pasado.

Detectan a dos tramposos en examen de la UNAM

La UNAM detectó a dos aspirantes que se quisieron pasar de listos en el examen de control presencial durante su aplicación en León, Guanajuato, y Tijuana, Baja California. De acuerdo con la universidad, los dos aspirantes intentaron utilizar sus teléfonos durante la aplicación de la prueba y, al ser detectados, fueron suspendidos sus exámenes. Aunque se trata de hechos aislados, y no generales como las trampas en el examen en línea, el hecho denota que ni con estricta supervisión algunos aspirantes desisten de recurrir a la trampa para obtener un lugar en la Máxima Casa de Estudios.