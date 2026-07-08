Revés judicial a Noroña

Quien festejó la sanción del Tribunal Electoral de Michoacán contra el senador Gerardo Fernández Noroña, por violencia política de género contra Grecia Quiroz, fue el líder nacional priista, Alejandro Moreno. “El cínico, corrupto, apestoso e impresentable de Fernández Noroña representa lo peor de la política. Su agresión contra Grecia Quiroz merece consecuencias”, dijo en X. No sin exaltar aquel episodio cuando los priistas se le fueron a golpes: “Por eso conmigo se topó con pared cuando lo quiso hacer frente a mí”. O sea, festejó una sanción contra violencia enalteciendo otro tipo de violencia.

“Tentáculos corruptores” en la ‘4T’

Con tristeza, en Morena se aceptó ayer que al inicio del gobierno del expresidente AMLO “se creyó que con un cambio de mando militar se terminaría con la corrupción en las aduanas, y no fue así”, admitió uno de los fundadores del movimiento, Ricardo Monreal. Reconoció que los “tentáculos corruptores tienen tanta capacidad, que llegaron a esos niveles de los militares, que no estaban acostumbrados a tener grandes cantidades de dinero ofrecidas, y al final sucumbieron”. Aunque su consuelo fue: “El que surja un garbanzo de a libra, o dos, no te mancha la institución ni te mancha todo el cuerpo militar”. Que el Santo Niño de Atocha lo escuche.

Descalabro de la FGR en caso Colosio

Tras haber sido señalado, otra vez, por la FGR como el segundo tirador en el caso Colosio, Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, quedó libre una vez más. Un tribunal colegiado ordenó su libertad, pues los magistrados determinaron que no hay pruebas de que hubiera planeado el asesinato de Luis Donaldo en conjunto con Mario Aburto y, además, que el delito prescribió en 2014. Mal y de malas la fiscalía en este caso.

La austeridad en los bueyes de mi compadre

De verdad, si no comulgan con aquello de la pobreza franciscana, ¿para qué militan en un “movimiento” que lleva eso como bandera? Ahora tocó el turno al alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, a quien no le importó eso de vivir en la justa medianía. Él cumplió su sueño de ver jugar a Messi y se fue, en día hábil, a Miami a presenciar el Argentina-Cabo Verde y, por qué no, lo presumió en sus redes. El funcionario alegó que lo pagó con sus recursos, pero regidores presentaron denuncia ante la Contraloría y piden investigar si hubo conflicto de interés, pues habría viajado con proveedores del Ayuntamiento. No entienden que no entienden…

Disputa México-Ecuador sigue

Tras el acalorado choque entre México tanto en la cancha como en la diplomacia, la presidenta Sheinbaum respondió al planteamiento de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien recientemente expresó que le gustaría restablecer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la mandataria dejó en claro que para retomar la relación primero debe haber “un desagravio”, luego de que se invadió la Embajada de México en ese país. La disputa continúa más allá de las canchas, después del 2-0 en el Azteca.

Consterna a la ONU asesinato de periodistas

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su consternación por el levantamiento y asesinato de los periodistas Roxana Guzmán, en Veracruz, y Alex Serna, en Guerrero, y remarcó que “estas entidades, la ONU-DH ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones” de comunicadores, por lo que urgieron a “esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas”. Por cierto, ayer Sheinbaum pidió a los representantes de los medios que se sientan en riesgo acercarse a la Segob “para que se les dé todo el apoyo”.