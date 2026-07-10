Ni en Morena apoyan a Lenia

De plano, no hubo legisladores que respaldaran a la ministra Batres con su iniciativa respecto al tema de herencias. La coordinación de los legisladores guindas advirtió que no está contemplado en el terreno legislativo proponer gravar las herencias. “Los únicos con capacidad de presentar una iniciativa de esta naturaleza serían la presidenta de la República, los senadores, los diputados federales y los diputados locales, y hasta el momento no hay una sola iniciativa sobre el tema”, dijo. Ni en Morena están de acuerdo con la autodenominada “ministra del pueblo”.

Desplantes incómodos en la Corte

A propósito de la Corte, el 3 de junio fue el primer encontronazo entre la ministra Lenia Batres y el ministro Giovanni Figueroa cuando este último exhibió los problemas de “coherencia jurisprudencial” en un proyecto de la “ministra del pueblo”. Ayer ocurrió el segundo capítulo. Y es que, cuando Figueroa argumentaba su voto en otro proyecto de Batres, ésta se paró de su asiento y fue a platicar con el ministro presidente, Hugo Aguilar. Figueroa, molesto, dejó de hablar y observó la escena. Hubo un incómodo silencio de 20 segundos seguidos de la pregunta del ministro “¿Puedo continuar...?”. Qué bochornosa pena ajena.

Plantea Perú hacer las paces

Claudia Sheinbaum ni siquiera la felicitó por su triunfo, y la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ya planteó hacer las paces con México, luego de que las relaciones diplomáticas se han mantenido suspendidas durante la ‘4T’. El frío diplomático se dio luego de que López Obrador respaldó a Pedro Castillo, quien fue depuesto en sus funciones, y de que el segundo piso de la ‘4T’ diera asilo a Betsy Castillo, exministra del gobierno de Castillo. Pero hablando en plata, mejor primero que declaren persona grata nuevamente a la presidenta mexicana y luego que hablen de renovar amistad.

¿Turismo legislativo?

Ni el presidente de la Jucopo sabía que la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, andaba de gira de trabajo por Japón, Italia y España desde el pasado 30 de junio. “No sabía que estaba visitando tanto país, yo sabía que estaba en Tokio en una invitación que le hicieron miembros de la Cámara de Diputados de aquel país”, dijo sorprendido el morenista. “Bueno, pues que se la pase muy bien, que pronto se incorpore acá y ya al regreso aquí la saludamos con mucho gusto”.

De responsable de la seguridad del país a cuidar el Montepío

De comisionado nacional de Seguridad y de fiscal de Campeche –desde donde persiguió a Alito sin éxito–, el jurista Renato Sales Heredia llegó como director del Monte de Piedad, en medio de las trabadas negociaciones entre el sindicato del Montepío y su inflexible líder, Arturo Zayún, y el inoperante patronato de la institución, que con cuatro directores que han pasado por el cargo nomás no se destraba la huelga que ya llevan más de nueve meses. Ahora, a cuidar las prendas encerradas y a poner orden en el diferendo laboral.

Huestes de Somos México defienden nombre... donde no es

El INE regresará a actividades presenciales el lunes y los simpatizantes de Somos México aprovecharán para manifestarse en la sede de la institución para defender su nombre, emblema y colores, que les ordenaron cambiar el 25 de junio. Y es que, aunque el asunto será resuelto por el Tribunal Electoral, los militantes del nuevo partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo consideran que no está de más hacer presión ante los consejeros electorales.