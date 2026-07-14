El extraño caso de Hugo Eric

Pese a pertenecer a la bancada de Morena, por qué no, el diputado Hugo Eric Flores se presentó ayer como representante del partido PAZ ante el Consejo General del INE y pronunció un discurso en el que afirmó que a la organización nadie le regaló nada, pues enfrentaron amenazas para lograr su registro como partido político. La presencia de Hugo Eric sorprendió a los presentes, pues aunque defendió su derecho a ser representante de PAZ al no estar afiliado a Morena, sí representa al partido guinda en San Lázaro, y la dirigencia de Morena tendría que exigirle que se defina, pues de otra forma será guinda y púrpura a la vez.

Dan ultimátum a MC

Cinco años y ocho meses después, y tras multas por casi un millón de pesos, Movimiento Ciudadano se resiste a acatar el mandato constitucional de reformar sus documentos básicos para garantizar la paridad de género y la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres. Por ello, el INE le dio un ultimátum y el partido naranja tendrá hasta el 17 de agosto para cumplir con la obligación. La nueva política, esa que tanto presume Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC, al parecer se queda solo en el discurso.

Batea Alito llamado a la unidad por migrantes

Para sorpresa de nadie, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, rechazó el llamado a la unidad que hizo la presidenta Sheinbaum a todos los partidos políticos para condenar la muerte de connacionales y exigir se respeten sus derechos humanos. Para Alito, el exhorto no es más que una “manzana envenenada para confundir”, pues la defensa de los migrantes realmente “se desmanteló” en los ocho años que lleva la ‘4T’ gobernando. ¿Acaso alguien esperaba una postura distinta?

Un ‘home office’ sinvergüenza

El senador Enrique Inzunza sigue “legislando” a distancia. Ayer replicó el pronunciamiento de la Cámara alta respecto de la defensa de los migrantes y sin añadir alguna opinión personal. Ojalá todos los mexicanos pudieran cobrar un salario limitándose a “trabajar” haciendo un solo click, como es el caso del legislador sinaloense acusado en Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Las “revelaciones” del góber de Michoacán

Vaya la revelación que hizo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Aseguró que el crimen organizado está infiltrado en los municipios de Michoacán. ¿De veras? Nada que no supiéramos, no de ahora, sino de hace ya más de dos décadas. Se le olvidó decir que dicha infiltración no solo ha sido a nivel municipal sino a nivel estatal. El hermano de un exgobernador es buscado por la justicia, el hijo de otro fue procesado, otro mandatario estatal fue llevado a prisión y uno más está prófugo. Lo revelador sería que Ramírez Bedolla dijera qué ha hecho contra dicha infiltración, ¿qué no?

La ONU-DH se solidariza con padres de los 43

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció ayer sobre el caso Ayotzinapa, esto tras el informe de la CNDH que descalificó el papel del GIEI y trata –acusan activistas– de ‘lavarle la cara’ al Ejército. La ONU-DH refrendó su apoyo a las víctimas que están en búsqueda de verdad y justicia. Reconoció, además, los aportes de la asistencia internacional y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el caso. Un reproche más al informe de la comisión que encabeza Rosario Piedra Ibarra.