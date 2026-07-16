Los adjetivos de Lenia

Con la elegancia que lo caracteriza, en su discurso de cierre del primer periodo de sesiones, el ministro Giovanni Figueroa llamó a mantener el respeto y la cordialidad, y señaló que “para que la justicia constitucional sea posible, es fundamental respetar a nuestros pares y contar con un ánimo decidido a colaborar”. Remató con una frase que varios interpretaron como un mensaje con destinatario: “El respeto entre pares sostiene a la institución por encima de las personas”. Estas palabras llevaban dedicatoria, pues se refería a la única ministra que ha pasado por alto las reglas de etiqueta en el debate de la Corte, Lenia Batres, que ha convertido el debate jurídico en espacio de descalificaciones, llamando a sus pares “absurdos”, “usurpadores”, “volubles” y hasta “esquizofrénicos”, entre otros calificativos que forman parte de su florido lenguaje.

No se la perdonan a Piedra

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, adelantó que se pedirá la comparecencia de Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, por exonerar al Ejército del caso Ayotzinapa en un documento recién publicado. “Es indignante, ridículo. Una comisión que se dedica a solapar abusos del poder, incluidas las Fuerzas Armadas”, reprochó.

Gira por el mundo

Tras diversos señalamientos, Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Comisión Permanente, aseguró que transparentará los trabajos que tuvo en su viaje a Japón y Europa, el cual negó sea por mero turismo legislativo, pues sumó “19 reuniones agotadoras”. Además, es bueno “que en el mundo conozcan políticos decentes de México”.

Candidaturas ciudadanas

Con la novedad de que el flamante partido Somos México, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, ya alista sus cuadros. El partido rosa ya anda candidateando a Julián LeBarón, quien buscará ser abanderado a la gubernatura de Chihuahua. Lo que es verdad es que, al menos, es un perfil ciudadano, ya que LeBarón ha sido un defensor de los derechos humanos y denunciante de la violencia que prevalece en el país, tras el secuestro de su hermano Erick y el asesinato de su hermano Benjamín, sumándose al Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad.

Minuto de silencio en Ayotzinapa

En medio de la polémica y el revuelo que ha causado el informe de la CNDH en el que exonera al Ejército del caso Ayotzinapa, en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” celebraron ayer la ceremonia de graduación de la generación 2022-2026. En el evento se guardó un minuto de silencio por Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien perdió la vida el 7 de marzo de 2024 tras recibir disparos de policías estatales en el libramiento a Tixtla. El normalista formaba parte de esa generación y, de haber continuado sus estudios, este miércoles habría concluido su formación profesional para convertirse en docente.

Lozano revive en el PRI

Mucho llamó la atención la reaparición del expanista y hoy priista Javier Lozano, como parte formal del primer equipo de la cúpula nacional del PRI de Alejandro Moreno. Abrazado por Alito y por Rosario Robles, Lozano forma parte ya del “cuarto de guerra” tricolor para 2027, donde también figura Liébano Sáenz. El líder tricolor presumió a ese “equipazo” y aseguró que “todos juntos, en un solo frente amplio político ciudadano, vamos a rescatar a México y a sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”… ¿Será?

TEPJF confirma revés a organización provida

A México Tiene Vida, organización que pretendía ser partido político nacional, no le salió su plan de impugnar ante el Tribunal Electoral. Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior confirmaron la resolución del INE por irregularidades en la fiscalización de ese grupo provida, correspondientes al periodo de enero de 2025 a febrero de 2026. Así que a pagar las multas y a someterse a las investigaciones.