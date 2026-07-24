INE, de vacaciones; pendientes urgentes pueden esperar

A partir del 1 de agosto, los consejeros del INE se irán de vacaciones y dejarán en suspenso dos temas trascendentes: el freno a los actos anticipados de campaña y la instalación de la comisión que busca frenar a los narcocandidatos. Los pendientes se dejan en medio de críticas de algunos consejeros que afirman que el árbitro electoral no debe dejar pasar más tiempo para resolver los temas, pero para la mayoría, al parecer, pueden seguir esperando.

Reta Somos México a Morena

Ante la petición de Morena para que el INE revise si Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California y vinculado a proceso por huachicol, inyectó recursos ilícitos a Somos México, el representante de la nueva fuerza política, Marco Baños, retó a Morena a someterse también a una revisión de sus ingresos a través de la creación de una comisión para dicho fin. El también exconsejero electoral dijo que si el partido guinda pide transparencia, esta debe aplicar a todas las fuerzas políticas y más en el caso de Morena que, acusó, lleva meses incurriendo en actos anticipados de campaña sin revelar de dónde salen los recursos.

¿Indiscreción o plan deliberado?

El Gabinete de Seguridad federal “aclaró” ayer que, contrario a lo publicado por algunos medios, no se congelaron las cuentas bancarias de Verónica, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, preso y acusado de ser líder de la mayor red de huachicol fiscal en México. Más allá del desmentido, el gabinete confirmó –por indiscreción, descuido o en forma premeditada– que lo que sí congeló la UIF fueron más de 80 cuentas bancarias, pertenecientes a 11 empresas y 25 personas (incluidas las del exgobernador), con las que se habrían dispersado unos 4 mil millones de pesos de origen ilícito.

¿Sheinbaum en la ONU?

Hace un par de días circuló en redes sociales un documento, fechado el 26 de junio, que coloca a México en el séptimo turno de la sesión matutina del 22 de septiembre. Además, se utilizan las siglas “HS”, correspondientes a Head of State o jefe de Estado. “No sé de dónde salió esa lista. No, no lo tengo contemplado; o sea, ni siquiera sé si voy a ir o nada, pues, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”, aclaró la mandataria. Veremos qué sucede.

Seguridad bilateral

Con el objetivo de fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad, los titulares de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, se reunieron en Veracruz con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de EU. Para aquellos detractores en Estados Unidos que se quejan de que México no colabora lo suficiente en la lucha anticrimen, en la reunión, los jefes militares de ambos países abordaron temas como adiestramiento militar, intercambio de información, operaciones concurrentes, sistemas aéreos no tripulados y seguridad marítima. Hechos, no palabras.

Embajador activo

Y quien anda muy movido y sin curva de aprendizaje es el embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri. El diplomático ha estado sosteniendo encuentros con personajes clave y ayer informó de su “buena reunión” con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, en la que dialogaron “sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención”. Según Lazzeri, habló con la zarina antidrogas de la importancia de atender las causas y reducir la demanda, y de cómo fortalecer la cooperación para desarticular las cadenas de suministro de narcóticos. A ver si así le bajan dos rayitas a su discurso de presión otros miembros del gabinete de Trump.