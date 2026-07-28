Reversa a Ley Serrano

En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó, a propuesta del diputado del Partido Verde Héctor Serrano Cortés, tipificar como delito el uso indebido de la inteligencia artificial, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de cárcel. Pues con la novedad de que ayer ese mismo Congreso publicó el dictamen que propone derogar esta reforma, conocida como “Ley Serrano”, tras meses de una fuerte presión de la sociedad. Llama la atención que, de las cuatro propuestas para su derogación, una fue impulsada por la organización Artículo 19 y, sobre todo, otra fue impulsada por el mismísimo gobernador Ricardo Gallardo.

Consejero del INE propone complicársela a los pluris

Los candidatos a una diputación plurinominal podrían tenerla más difícil en 2027, en caso de que prospere la intención del consejero Uuc-kib Espadas de implementar una doble boleta para diputados federales y obligar así a los pluris a hacer campaña. Según el consejero, el modelo de boleta única obliga a votar por el mismo partido en ambas modalidades de elección (mayoría relativa y representación proporcional), lo que –acusó– limita el derecho al voto libre. A su decir, bastaría con inaplicar un artículo de la ley electoral para instrumentar la boleta extra, lo cual aumentaría hasta en 300 millones de pesos el costo de la producción de papeletas. No, pues ¡suerte con la propuesta!

Adiós a la licencia permanente en CDMX

La emisión de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México ya tiene fecha de expiración y a partir de 2027 dejará de emitirse, anunció el secretario de Finanzas de la capital, Juan Pablo de Botton. El beneficio, que registró un gran éxito, todavía podrá obtenerse durante los últimos meses de 2026, por lo que el funcionario invitó a los automovilistas a ponerse las pilas y solicitar el documento. La decisión deja una pregunta al aire, ¿por qué el gobierno de Clara Brugada puso fin a la licencia permanente?

Se acaba el Mundial y la violencia en el Centro resurge

Durante el Mundial, en el centro de CDMX y Tepito hubo tranquilidad. Turistas nacionales y extranjeros, amantes del “turismo negro”, desquitaron sus 500 pesos, que es lo que les costó el paseo por esa zona, trístemente célebre por peligrosa. Pero apenas acabó la fiesta futbolera, la violencia y los homicidios volvieron. Dos asesinatos en menos de 24 horas, el último, el de Édgar Iván Herrera, de La Unión Tepito, ocurrido ayer a plena luz del día en inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo.

Sale FGR a tratar de convencer

Cuando el caso de Ernesto Ruffo entraba en un momento de aparente pausa, y con ello se dejaba de hablar tanto de él en los medios, salió la FGR con un “oportuno” comunicado solo para reiterar los datos que ya son más que públicos. Se lavó las manos de que el exgobernador de BC esté preso, pues alegó que la Constitución prevé prisión preventiva para los delitos que le imputan. Y, como para reforzar la aseveración de la presidenta en la mañanera de ayer, la fiscalía de Ernestina Godoy aseguró que “no se trata de una persecución política”.

¿El boleto de Metrobús ya incluye show de kick boxing?

Esa es la pregunta que se hicieron decenas de personas que estaban en la estación Ayuntamiento de la Línea 1 del Metrobús y que, para su sorpresa, vieron a dos mujeres en plena función de kick boxing. Lo raro es que las mujeres estaban vestidas de policías. Rápido se descubrió que en realidad eran las policías auxiliares asignadas a la vigilancia de la estación quienes, a golpes, dirimían sus diferencias. Ya declararon ante sus mandos y esperemos que hoy la SSC de Pablo Vázquez nos informe en qué terminó la historia.