¡Aguas con el cilantro de los tacos!

Resulta que el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la famosa FDA, Scott Gottlieb, aseguró que el brote de ciclosporiasis –sí, esa que causa la diarrea explosiva– estaría relacionado con cilantro y perejil provenientes del centro de México, donde habría ocurrido un evento de contaminación que alcanzó diversos campos de cultivo. En una entrevista con la CNBC, el exfuncionario estadounidense señaló que las investigaciones apuntan a una región del centro de México como el origen de los contagios en Nueva York y Carolina del Norte. A ver qué responden las autoridades mexicanas.

Se queja Alito de ‘mordaza’

“Narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido” son palabras que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, utilizaba constantemente en sus publicaciones de redes sociales contra Morena y que ahora debe eliminar por orden del INE. Los tres consejeros que integran la Comisión de Quejas consideraron que las frases podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido guinda. El dirigente del tricolor no se quedó callado y salió a denunciar la censura. ¿Se le ocurrirán otros adjetivos o sin estos se quedará mudo?

El sinaloense consentido

A casi un mes de que concluya la Comisión Permanente, Ignacio Mier, líder de Morena en el Senado, se mantuvo firme en su decisión de que Enrique Inzunza, integrante de la bancada acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, se mantenga resguardadito en su casa y no asista al pleno para evitar cuestionamientos de la oposición, pese a que fue aprobado como miembro del periodo de receso. El líder de los guindas alegó que “no hay ni sentencia ni requerimiento judicial” para molestarlo. Ah, y reiteró que sigue cobrando. Todos quisiéramos una chambita y un jefe así.

Sin rencores con Perú

Y para que vean que no hay rencor, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de restablecer pronto las relaciones con Perú. Luego de que Keiko Fujimori rindiera protesta como presidenta del país sudamericano, la mandataria mexicana reconoció que ya hubo un primer acercamiento con el gobierno peruano a través de Relaciones Exteriores.“Estamos avanzando”, dijo la presidenta sobre el restablecimiento de las relaciones, lo que coincide con las intenciones de Fujimori, quien prometió retomar las pláticas con México.

Reaparece el ‘hermano’ tabasqueño

Después de unas semanas en las que había estado ausente y ante la constante rumorología de que ya no tiene visa de Estados Unidos, Adán Augusto López, senador de Morena, regresó a la Permanente. No solo eso, sino que acudió a presenciar una conferencia para presentar la Feria del Chile en Nogada, en Puebla. El tabasqueño andaba curioseando hasta las frutas con las que se elabora el relleno. Y como siempre, también se negó a declarar a la prensa.

Exigen voltear hacia Oaxaca

Ante la polémica que abrió la ‘4T’ en torno a la libertad de prensa y respeto a los derechos de las audiencias, Gibrán Ramírez, diputado de MC, pidió no centrar la discusión en lo nacional, pues Oaxaca tiene un claro ejemplo de la falta de libertad en el ejercicio informativo con el asesinato del periodista Alejandro Leyva, crítico del gobernador Salomón Jara. El emecista pugnó incluso por la desaparición de poderes en esa entidad, pues a este hecho –recordó– hay que sumarle presidentes y expresidentes municipales asesinados, lo mismo que sindicalistas y líderes indígenas.