Se reconoce trabajo de Pablo Vázquez

En contra de los pronósticos que auguraban que tendríamos enfrentamientos por todas partes y que incluso estaría en riesgo la celebración del primer juego del Mundial, la realidad es que todo salió bien y, fuera de hechos aislados que fueron poco relevantes, el partido se celebró, así como los Fan Fest en diferentes lugares. Buena parte del resultado derivó del trabajo hecho con el equipo del secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez. Vale la pena el reconocimiento.

Jorge Romero, ¿por reelección?

Muy bien informada está la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de lo que pasa en la vida interna del PAN. Reveló que “como el pueblo de México ya los mandó al basurero de la historia, y al ver que los rechazan en las urnas, el jefe del ‘cártel inmobiliario’, Jorge Romero, decidió organizar su propia reelección, en contra del derecho de los militantes de Acción Nacional”. La morenista añadió que “son unos misóginos”, pues “armaron una regla de paridad a su medida: sí habrá espacio para las mujeres, pero hasta que se termine (Romero) de despachar con la cuchara grande en su reelección”. Y como el TEPJF validó los nuevos estatutos del blanquiazul, parece que al panista ya lo invadió el síndrome de Alito Moreno.

El lapsus del titular de la SEP

El secretario de Educación, Mario Delgado, tuvo un lapsus y se le olvidó el significado de la siglas USICAMM. En conferencia de prensa, la presidenta cuestionó al funcionario sobre el significado de la palabra que ha sido la manzana de la discordia con la CNTE y éste no supo qué contestar, por lo que el equipo de la mañanera tuvo que poner en una diapositiva el significado, mientras Delgado buscaba en su celular y anotaba en una hoja que finalmente dio a la presidenta. Las caras de sorpresa ante el desconocimiento del secretario no pasaron desapercibidas.

Dos maneras de disfrutar un partido

Los seguidores de la ‘4T’ no dejaron que pasara inadvertido que mientras la presidenta Sheinbaum fue a disfrutar el partido inaugural del Mundial con la gente, en el deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A Madero, políticos de oposición presumieron sus fotos desde las butacas del estadio, como Alito Moreno, Xóchitl Gálvez y Samuel García. Muchos criticaron a la presidenta por no acudir al estadio, pero sus partidarios nutrieron las redes con el gesto de la mandataria “cercana al pueblo” en contraste con “el privilegio” que abrazaron sus detractores. Así las narrativas.

De acuerdos a arreglos

La CNTE y el gobierno nomás no llegan a un acuerdo. Pero el que sí llegó a un arreglo es el hermano de El Mencho… con el gobierno de Estados Unidos. Ayer se dio a conocer el pacto que Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio, abatido líder del CJNG, alcanzó para declararse culpable ante una Corte de Distrito en Columbia, de una serie de delitos que se le imputan a cambio de beneficios procesales. Conocido como Tony Montana, el capo está citado a rendir su nueva declaración el 31 de julio.

Cae funcionario de Q Roo tras ir a la final de la NBA

Héctor Contreras Mercader, titular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, presentó su renuncia al cargo, luego de la polémica que desató su asistencia a la final de la NBA, en Nueva York, cuyos boletos superaban los 20 mil dólares. En un comunicado, el ahora exfuncionario afirmó que su renuncia “tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional” y enfatizó que su asistencia a un partido de basquetbol fue en el ámbito estrictamente personal.