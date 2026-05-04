Adán, calladito entre la algarabía

Cerca de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Martí Batres. En medio de gritos, porras y el coro de “¡pre-si-denta! ¡no estás sola!”, Adán Augusto López estuvo siempre callado, serio, en silencio en la sesión de ayer del Congreso Nacional de Morena. Solo se removió en su asiento cuando escuchó las palabras de Ariadna Montiel, la nueva presidenta del partido: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena, los corruptos no tienen cabida”.

Salpica la “guerra” a Monreal

En medio de lo que Morena llama la guerra de “calumnias y mentiras” contra su movimiento, parece que el diputado Ricardo Monreal ya fue salpicado. Ayer se defendió y escribió en sus redes sociales: “En los últimos tres días surgió información sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta de HSBC a mi nombre. Al respecto y por tratarse de un asunto delicado, debo ser categórico: es totalmente falso. No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”.

De Macuspana para Profepa

El dirigente municipal de Morena en Macuspana, Tabasco, Antonio Silván Peralta, tendrá que rendir cuentas ante la Profepa. Resulta que publicó imágenes en las que aparece consumiendo una especie de tortuga protegida por la legislación ambiental mexicana. Tras la difusión del caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respondió en redes sociales: “El consumo de fauna silvestre protegida es una infracción a la ley, sin excepciones. Ante este caso, Profepa actuará conforme a sus atribuciones. La protección de las especies no admite omisiones”.

Visita incómoda desde España

Ahora que el gobierno de México anda de amiguis con España, qué les parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fuertemente enfrentada con la presidenta Sheinbaum, inició su gira de 10 días en México con una misa en la Basílica de Guadalupe. La agenda de la española contempla la reunión con varios líderes de la oposición, desde gobernadores hasta alcaldes, sin dejar pasar, claro, un homenaje a Hernán Cortés, uno de los motivos del choque con la inquilina de Palacio.

Comportamiento inapropiado

Ahora que brotan señalamientos por todos lados, quien también salió raspado fue el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, quien presuntamente tocó de manera inapropiada a una mujer que le pidió una foto durante un concierto del cantante Christian Nodal. El queretano no ha aclarado el asunto ni en entrevista ni en redes sociales. A ver qué dice cuando se lo reprochen sus adversarios en tribuna.

Morena, ¿sin piso parejo?

No solo fue el fantasma de Rubén Rocha el que rondó ayer por el World Trade Center, también las quejas en Morena por “el agandalle de candidaturas, de recursos y de gente del gobierno”. Militantes pertenecientes a la Coordinadora de Comités de Defensa de la Transformación en la CDMX amargaron por momentos la “fiesta democrática” del partido guinda. Desde la entrada a la sede del centro de convenciones protestaron y exigieron que haya “piso parejo” en la nominación de los candidatos para 2027, la no reelección de los Comités de Defensa y la renuncia de los funcionarios que aspiren a ser candidatos. Primera tarea para la nueva dirigente nacional de Morena.

Tiempos de reacomodos

Parecen tiempos de reacomodos estos meses previos al comienzo del proceso electoral 2027. El caso es que ahora el diputado local y exsenador Héctor Yunes Landa renunció al Partido Revolucionario Institucional, donde había militado por casi 50 años. Yunes, quien llegó por la vía plurinominal a la actual legislatura de Veracruz y ha ocupado diversos cargos públicos, señaló que su renuncia se debe a que Alejandro Moreno ha fracturado al priismo. Eso fue lo que dijo, pero… ¿lo veremos cobijado bajo otros colores en los próximos meses? Al tiempo.