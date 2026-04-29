El gran logro de Harfuch y del gabinete de seguridad

No le hemos dado suficiente importancia a la aprehensión del personaje llamado El Jardinero, Audias Flores Silva. La captura la realizó la Marina, pero con la completa coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. El Jardinero no solo disputaba el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la muerte de El Mencho, sino que había creado una de las más amenazantes redes de extorsión, sobre todo en el transporte carretero en las zonas centro y occidente del país. El impacto de este golpe no debe subestimarse. Probablemente sea el mayor de los esquemas de extorsión en amplias zonas del país. El reto será ahora que un nuevo liderazgo siga con la extorsión.

Lenia, la ministra contra el pueblo

Resulta que la ministra Lenia Batres votó en contra de amparar a un niño con discapacidad de escasos recursos, bajo el absurdo argumento de que no hay un estudio de cuánto le costaría al Estado pagar prótesis (en este caso auditivas). Queda claro que ella no protege derechos humanos, protege a su hermano que dirige una de las instituciones de salud más relevantes del país: el ISSSTE. ¿Hasta cuándo los mexicanos debemos aguantar la ignorancia supina en materia constitucional de Lenia Batres?

Alguien miente en el Senado

Nadie en el Senado se atrevió a decir que Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quedó como otro Pinocho en el caso Chihuahua. El senador nunca aclaró por qué mintió respecto de la presunta confirmación de la panista a la reunión a la que le habían convocado. El tabasqueño había asegurado que lo hizo de forma telefónica a Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, pero el poblano negó haber tenido comunicación con la góber… O, a menos que este último también haya mentido, ¿verdad?

Adelantan diputados fiebre mundialista

En su penúltimo día del uso de la tribuna en sesión ordinaria, todos con la playera verde de la Selección Nacional, las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados adelantaron y encendieron en el salón de plenos la fiebre del Mundial de Futbol, que iniciará en junio. Entre porras de ¡Mé-xi-co!, la presidenta Kenia López, del PAN, aseguró que “por encima de cualquier diferencia (política), somos un país que encuentra identidad en el futbol”. Aprovecharon que los diputados entregaron un reconocimiento a Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por su trabajo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A ver si así motivan a Javier Aguirre y su equipo.

Está muy verde… el destape de Chucho, dice Brugada

Luego de que el diputado Jesús Sesma, del Partido Verde, se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno, la mandataria Clara Brugada consideró que ‘está muy verde’, y para evitar que otra vez sea cuestionada por sus dichos aclaró que se refería al tiempo en el que revela su aspiración, pues faltan cuatro años para la elección de 2030, y no a su falta de capacidad, de Chucho. La jefa de Gobierno llamó al diputado a serenarse y a concentrarse en las tareas que tiene como presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, aunque más temprano el propio Sesma salió a compararse con López Obrador, pues recordó que sus aspiraciones fueron minimizadas y terminó ganando la presidencia. Oook…

¿Adiós a los Dinos y Niños verdes?

Debido a que los eternos “niños verdes” que mandan en el partido del tucán “pronto pasarán a ser del pasado”, el PVEM propuso en el Palacio Legislativo reformas a los artículos 41, 115, 116 y 122 de la Constitución, para que al menos 30% de las candidaturas a diputados federales y locales, senadurías, ayuntamientos y alcaldías sean para personas menores de 30 años, y para las gubernaturas que 30% de sus postulaciones sean de personas de entre 30 y 40 años. “Los jóvenes ya pronto pasaremos a ser pasado”, admitió el coordinador del Verde en San Lázaro, Carlos Puente. Pero antes, claro, va por la candidatura de Zacatecas para 2027.