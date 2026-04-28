Lista, vía para ir vs. feminicidios

Aunque no sea aún de mucha garantía, pero hoy los diputados federales harán la declaratoria de constitucionalidad de la reforma para facultar al Congreso a legislar y diseñar, apenas, una ley general para el combate contra el feminicidio. Avalaron la iniciativa presidencial la semana pasada y el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, celebró ayer que ya se cuentan “con más de 16 estados que han aprobado la reforma”. Por eso, informó que ya está agendada para este martes. Ya está la reforma, falta la ley, que seguramente vendrá hasta septiembre. Ya falta menos para combatir la violencia contra las mujeres.

Sale polémico funcionario del INE

El día llegó y Jesus Octavio García fue removido de la Dirección de Administración del INE, luego de las polémicas que lo acompañaron durante su breve estancia en el área que maneja el millonario presupuesto de la institución. Al llegar al INE, tras ser nombrado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, fue señalado de conflicto de interés por pasar de proveedor a administrador y generó el rechazo de algunos consejeros. Quizá el funcionario presentía que iban a prescindir de sus servicios y por eso intentó ser consejero electoral, aunque la apuesta no le salió.

Morena no suelta a Maru en el Senado

La bancada de Morena en el Senado ya trae la espada desenvainada contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien está convocada hoy a una reunión de trabajo por el asunto de la CIA. Ayer, en la sesión de la Comisión de Justicia, la senadora Nora Rubalcava rápido reaccionó a las críticas de la panista Guadalupe Murguía respecto de que el plan de procuración de justicia no habla de coordinación con agencias estadounidenses. “Ni que fuera Maru Campos para estarse coordinando con la DEA o con la CIA”, dijo la hidrocálida.

Alma de México, otra de Fox

Queda claro que el expresidente Vicente Fox no sabe estar quieto. Bajo un torrente de críticas en redes sociales, insistió ayer en su iniciativa Alma de México, que desde hace más de un mes de presentada pasó desapercibida. “México necesita volver a creer en sí mismo”, porque “cuando despierta el Alma de México no hay quién la detenga”, escribió en X. Y va con otra organización que, para no variar, la apoyan Claudio X. González, Pedro Ferriz, Federico Reyes Heroles, entre otros, para “ser un puente estratégico para conectar el talento, la experiencia y el liderazgo de los mexicanos”, para lo que “se comenzará a abrir espacios físicos y digitales para encuentros ciudadanos, conversaciones públicas y proyectos de colaboración conjunta”.

Épocas preelectorales

A quien se vio ayer entrar a Palacio Nacional, pese a los bloqueos que registraron los accesos al recinto, fue a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien, es más que sabido, se

catapultó a dicho puesto de la mano de Morena; sin embargo, cuenta con un vínculo en el Partido Verde, donde tuvo una estrecha relación con Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde.

Conflictos limítrofes

Ayer, al terminar la “mañanera del pueblo”, prácticamente todos los accesos a Palacio Nacional fueron cerrados. Nadie podía salir o entrar. La causa es que habitantes del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en la región que colinda con Oaxaca, protestaron en la sede del Poder Ejecutivo y exigieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los inconformes denunciaron que sus tierras están siendo invadidas por habitantes de otras comunidades de Oaxaca y, al no recibir atención de las autoridades locales, pidieron la intervención de la Federación.