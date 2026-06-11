Colman paciencia de la senadora presidenta

La senadora Lilly Téllez sacó de quicio a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Dado que la panista quiso encimar sus gritos en la intervención de otro legislador, la morenista le pidió guardar el orden, pero la sonorense no cedió. Quizá como ya estaba calientita por su discurso para conmemorar el Halconazo, la morenista intentó control mediante gritos: “¡Tiene que haber un coordinador! ¿No hay un coordinador en Acción Nacional? ¿para que coordine a su grupo parlamentario?, ¡¿eh?! ¡Por favor, guarde respeto a esta asamblea! ¡Respétese a sí misma!”. No logró nada, casi da puñetazos en el escritorio, pero la cordura la llevó a optar por un receso para evitar más griterío.

El regalazo del TEPJF a Taddei

La Sala Superior del Tribunal Electoral le hizo un regalazo a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al confirmar la designación de Mario Alberto Alejo al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización, una de las carteras más importantes del Instituto. La decisión prendió alertas y el consejero Martín Faz advirtió que ello elimina las condiciones objetivas de elegibilidad previstas en la ley y las deja sujetas a una valoración totalmente discrecional y unipersonal de Taddei, cuyas decisiones son cada vez más cuestionadas por los integrantes del Consejo General.

Aliados contra el injerencismo

En una videollamada de 40 minutos, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunciaron contra las injerencias de otros países en sus políticas internas, en medio de divergencias de ambos líderes con Estados Unidos, al que han acusado de esas prácticas. Los gobernantes ponderaron “la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio a la no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual”. Oportuna coincidencia, ¿no?

Quieren bajar los azules “de su nube”

El descalabro del PAN en Coahuila “nos obliga a bajar de las nubes a la tierra”, nos confesó off the record –subrayó– uno de los vicecoordinadores más rudos y activos del panismo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por eso celebró la decisión de su dirigente nacional, Jorge Romero, de aceptar que el partido de Gómez Morin debe “reconectar con la gente”. Aseguró que “No somos de la elite ni ‘perfumados’, solo hay que bajarnos de la nube”. Veremos si encuentran la escalera.

Del Metro Hidalgo para el mundo…

Qué bueno sería que el mundo hablara del Metro de la Ciudad de México, y se hablara bien por bonito, eficiente y limpio. Pero no, hoy el Metro capitalino, a cargo de Adrián Rubalcava, está en boca del mundo porque a horas del Mundial parece muladar, con ambulantes y obras que, a marchas forzadas, se hacen de cara a la justa deportiva... Ah, y por los candelabros que se instalaron en la estación Hidalgo de la Línea 2, que contrastan con todo en el Metro. Hasta las agencias internacionales ya hicieron nota al respecto, con todo y los memes que hay alrededor.

De camisetas a camisetas

Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, no supera el tema de las playeras. Ayer se presentó en la Comisión Permanente con la playera de la Selección Nacional y presumió que “si jugamos por México, nos ponemos la camisa de nuestra selección”, y no como la oposición, que prefiere ataviarse con la camiseta “de la comunidad de Madrid, del cártel inmobiliario”. Lo cierto es que el apodado ‘cero votos’ sigue sin ponerse la playera #YoConRocha, como le pidió el panismo para respaldar al gobernador de Sinaloa acusado de narco.