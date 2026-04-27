Iniciativa contra abusos de aseguradoras podría ver la luz

Durante un año, el diputado Jericó Abramo cabildeó una iniciativa para frenar los abusos de las aseguradoras, y este lunes el proyecto deberá enfrentarse a una prueba de fuego: el aval de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda de San Lázaro. La propuesta del priista, que se suma a otras iniciativas en el mismo sentido, pretende, entre otras cosas, garantizar la portabilidad del seguro médico para preservar la antigüedad y obligar a los hospitales a hacer públicas sus tarifas actualizadas y desglosar todos los servicios y costos. Si la Junta avala la iniciativa, la comisión la discutiría mañana. En caso de haber luz verde, el camino para llegar al pleno aún es pantanoso, pues ejemplos hay muchos de iniciativas aprobadas en comisiones que se mandan a la congeladora.

Regalazo de bienvenida a Arturo Chávez

El consejero Arturo Chávez participará hoy en su primera sesión del Consejo General del INE y lo recibirán con un detallazo: exonerar a Talleres Gráficos de México –que él dirigió de octubre de 2025 y hasta que resultó electo consejero– de conflicto de interés en la licitación para producir las credenciales por los próximos cinco años. Desde que se emitió el fallo de la millonaria licitación, varios consejeros expresaron preocupaciones sobre la participación del órgano público descentralizado en la impresión de las micas, y hoy se concluirá que no se actualiza el conflicto de interés y que la participación de Talleres no genera riesgo para la privacidad y protección de los datos personales de la ciudadanía.

Freno a actos anticipados sigue atorado en el INE

En el INE aún no hay fecha para entrarle a la discusión de los lineamientos para frenar los actos anticipados de campaña, aun cuando la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, se reunió hace casi tres semanas con representantes de partidos para despejar las inquietudes de las fuerzas políticas sobre el alcance de dichos lineamientos. Mientras el INE se mantiene como espectador, los suspirantes rumbo a 2027 continúan promoviéndose en bardas, redes sociales...

Alessandra manda mensaje a Morena… desde EU

Frente a más de 100 líderes políticos locales de América Latina, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzó un mensaje al gobierno de Morena en la Ciudad de México. “Cuando un gobierno trabaja con honestidad y con visión, ni la persecución, ni las mentiras, ni un sistema corrupto pueden detener los cambios”, dijo durante el “Mayors of the Americas Summit 2026” en Miami. La alcaldesa, quien desde su campaña tiene pique con autoridades morenistas de la CDMX, aseguró que “ante los ataques” lo mejor es la acción en beneficio de la gente. ¿Será eso o más bien anda promoviendo su aspiración a la jefatura de Gobierno desde el vecino del norte?

Adiós ‘pausas’ con España

Luego de que en Barcelona, tras el encuentro de Claudia Sheinbaum con Pedro Sánchez, México y España limaran asperezas, el que viene en camino es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Como parte de una gira por tres países de Latinoamérica, el canciller ibérico visitará México con el mensaje de que “la política exterior española tiene una profunda identidad latinoamericana”. Su gira, dijo, tiene “el objetivo de estrechar nuestros lazos de hermandad y relanzar la Cumbre Iberoamericana” de Madrid en noviembre próximo. Además, se revisarán agendas bilaterales y multilaterales. La relación vuelve a su cauce normal. Enhorabuena.