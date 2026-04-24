Ganan espacios los tabasqueños en el INE

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, continúa cortando cabezas en áreas clave del instituto y esta vez le tocó a los titulares de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Vázquez Barajas, y de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez Bernal. Taddei Zavala nombró a dos tabasqueños en ambas áreas, a Mario Alberto Alejo García, asesor del consejero electoral Jorge Montaño, en Fiscalización, y a Anahí Silva Tosca en Asuntos Jurídicos, esta última fue funcionaria en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. No cabe duda que están haciendo del INE… un edén.

Amplio reconocimiento a Esteban Moctezuma

Luego del reconocimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, por la excelente labor que realizó y los temas que gestionó con autoridades de aquel país como el del transporte y la apertura de la frontera para el ganado mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió en la cancillería al diplomático, a quien reconoció por la gran labor que desarrolló en aquel país y por su extraordinario trabajo en favor de México.

Diputados, ¿todo terreno?

Con la seguridad de que ya no habrá un periodo extraordinario en el Congreso federal, los legisladores se preparan para dedicarse cuatro meses a tareas de territorio de sus partidos políticos. Con sus altos salarios íntegros, que pagamos los ciudadanos, se dedicarán a recorrer el país en busca de ampliar su base electoral. Lo mismo los que acompañarán a Andy López Beltrán, a Alito Moreno, en el PRI, o al invisible Jorge Romero, del PAN, todos irán al trabajo “todo terreno” en la anticipada lucha electoral de 2027. Todo indica que volverán a sesiones hasta septiembre.

Lenia, al quite de nuevo por su hermano con acalorada defensa

El ISSSTE ya había perdido un amparo directo con el que buscaba no pagar a la CDMX 5 mil millones de pesos. Martí Batres metió una revisión ocho días después de que se le venció el plazo, arguyendo nulidad de la notificación de la sentencia. El colegiado no le da la razón y, contra cosa juzgada, Lenia Batres jala el asunto a la Corte y lo resuelve a favor de su hermano. Entre la familia no importa el Estado de derecho y prevalece el ‘Estado de chueco’. ¿Será porque quieren controlar políticamente a la CDMX?

Da Cárdenas regañito a Pemex

En la primera reunión de la Comisión Consultiva del Petróleo, su presidente honorario, Cuauhtémoc Cárdenas, planteó pendientes urgentes de atender en la principal empresa pública del Estado: la modernización de las distintas refinerías para que se aproveche el coque adecuadamente y terminar con la quema de gas en las zonas marinas del país. El ingeniero también adelantó que construirán un programa de desarrollo a largo plazo para que Pemex pase de una entidad petrolera a una entidad energética. ¿Será o solo se convertirá en una voz en el desierto?

Guanajuato, mal y de malas para el PAN

La renuncia al PAN de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, no cayó en el vacío. Entre diputados federales panistas crece también la percepción de que en 2027 perderán un sinnúmero de alcaldías y posiciones en el Congreso local, lo que los colocaría en la antesala de perder la gubernatura de Guanajuato. Cuentan que ni la gobernadora Libia García, ni los operadores nacionales del partido ni los legisladores pudieron negociar recursos en el presupuesto federal de 2026 para obras. No hay capacidad de negociación y con eso de que son la “oposición del no”…