Movimientos en Morena y en gabinete

Otra vez resonó ayer, como un secreto a voces, que la líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, dejaría su cargo en cuestión de horas, y que en su lugar llegaría Ariadna Montiel, titular de Bienestar. Pero Alcalde llegaría a la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues Esthela Damián, la actual titular, iría a la Secretaría de Organización de Morena, en lugar de Andrés Manuel López Beltrán. La propia Citlalli Hernández, recién vuelta al partido, nos dijo ayer en San Lázaro “¡no sé!”, cuando acudió, a toda prisa, a una reunión con diputados del PT. También Ricardo Monreal dijo desconocer si está confirmada esa información, pero se adelantó y comentó que, de ser así, “lo lamento mucho, está haciendo un buen trabajo”.

Roces en Senado por Chihuahua

El tema de la petición de comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, causó un roce entre Verónica Camino, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, con Ricardo Anaya, coordinador del PAN. El panista fue reconvenido y éste intentó ignorar la instrucción de la morenista y pidió hacer uso de la palabra. Se encimaron en dichos en el micrófono por unos minutos. Al final, la morenista pidió concluir el asunto. Salió al quite Lilly Téllez, quien esta vez sí vino preparada con megáfono, por aquello de que le apagan el sonido. Parece que en la Cámara alta se trata de haber quien alza más la voz.

Duelo en redes por elección judicial

Ante la corrección de plana que le hizo en redes sociales Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara alta, a Clemente Castañeda, coordinador de MC, respecto de un periodo extraordinario para aplazar la elección judicial, el emecista no se quedó callado y dijo que a las pocas horas salió una iniciativa en ese sentido en Cámara de Diputados, y en el Senado aún hay voces en el mismo sentido, lo que da cuenta que equivocado, equivocado, no estaba. “Como dice por ahí, guarden el tuit, ya nos veremos en una ocasión posterior”.

Sheinbaum y la FIFA

La presidenta tuvo que hacer a un lado en la ‘mañanera del pueblo’ el anuncio del programa de salud mental, como lo tenía previsto, para prácticamente dedicar la conferencia al tema del tiroteo en Teotihuacán. Pese a que insistió en que existen “todas las garantías” para la realización del Mundial en nuestro país, Claudia Sheinbaum reveló que el mismo lunes sostuvo comunicación con el equipo de la FIFA, que encabeza Gianni Infantino, para revisar lo relacionado con los protocolos de seguridad.

Eruviel quiere lavar ropa sucia en casa

María Irene Dipp Walther denunció públicamente a través de un video a su esposo Eruviel Ávila, exgobernador priista del Estado de México y hoy diputado federal por el Verde, por presuntamente ejercer violencia psicológica y amenazarla con emprender acciones legales en su contra. La mujer incluso afirmó vivir con el temor constante de perder a sus hijos. Ante el escándalo, el legislador de la ‘4T’ salió a decir en sus redes sociales que él y su esposa resolverán la situación y harán prevalecer, con diálogo y respeto, el bienestar de sus hijos.

Retan a finalistas al INE

Ante las dudas que ha generado el proceso de designación de tres consejerías del INE, Francisco Rojas Choza, especialista en materia electoral, retó a los finalistas por un asiento en la ‘herradura de la democracia’ a transparentar su curriculum, exposición de motivos y ensayo, para despejar las dudas sobre la legitimidad del proceso, pues tanto académicos como la oposición han alertado que es una simulación y que los dados están cargados para perfiles cercanos al oficialismo. ¿Aceptarán el reto?