Dejan nulidad de elecciones al TEPJF

La nulidad de elecciones por intervención extranjera podría estrenarse a partir de la elección de 2027, adelantó Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia. El dicho de la funcionaria es contrario a lo expresado por Ricardo Monreal, autor de la polémica iniciativa que dio lugar a la nueva causa de nulidad, quien dijo que no aplicaría el próximo año ante la falta de leyes secundarias. La presidenta Sheinbaum explicó que aplicaría a través de una interpretación que haga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que algunos señalan como un ‘tribunal a modo’.

Exhibida en la SCJN

Ayer se vivió otro bochornoso momento en la SCJN que dejó muy mal parada, para variar, a Lenia Batres. Y es que la “ministra del pueblo” presentó un proyecto sobre la aplicación del Código Penal del Edomex que, ahora sabemos, se discutió en la sesión privada del tribunal constitucional y, para nada, convenció a sus pares. Para no retirar el caso, Batres aceptó múltiples cambios. Todo hubiera quedado ahí, pero ya en la sesión pública, a la hora de votar el asunto, el ministro Giovanni Figueroa justificó su voto y ahí tundió al proyecto de Batres, quien respondió: “Parece que el ministro Giovanni tiene un tema particular con su servidora”. Él aclaró que el problema no era con ella, sino con su proyecto.

La ausente “inteligencia” en el gobierno

Un experto del otrora partidazo tricolor presumió que, en la época de los gobiernos del PRI, “las alertas” de los gobernadores vinculados al crimen organizado “hubieran llegado antes” a la Presidencia y a los propios personajes señalados. Lo que pasa –explicó el exgobernador tricolor de Coahuila, Rubén Moreira– es que “hoy nuestro Sistema Nacional de Inteligencia no funciona”. “Todos los días nos sorprenden con una nota distinta” desde EU, y ya debería de haber “una narrativa con pruebas de que esto no es cierto”. “Hay que actuar antes”.

Lideresa morenista, otra ‘víctima’ de los ‘quitavisas’

Hablando de funcionarios con visas canceladas, en Chihuahua la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, no quiso desaprovechar el tema de moda y balconeó que a su homóloga morenista, Brigitte Granados de la Rosa, le habían invalidado su visa. Y por si no le creían, la retó a hacer una transmisión en vivo desde Estados Unidos. La dirigente chihuahuense de Morena no tuvo más remedio que reconocer que en efecto le fue anulado el documento, pero eso sí, alegó que se debió a una multa de tránsito de hace 10 años.

Los “herederos” de García Luna

La dirigencia nacional de Morena criticó ayer a los líderes panistas, a los que llamó “herederos” azules de Genaro García Luna, por guardar silencio sobre sus alcaldes detenidos por sus vínculos con la delincuencia organizada. En sus redes sociales, el partido guinda reprochó que el PAN miente y calla cuando su alcalde panista de Cuautla, Jesús Corona Damián, ha sido vinculado a proceso”. Además, escribió: “Gracias a la Operación Enjambre fue capturado, porque, como buen panista, estuvo prófugo”. “Así son los herederos de García Luna”, remató el mensaje.

¿Qué será de Mahahual?

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, descartó que el gobierno federal vaya a crear un área natural protegida en Mahahual, Quintana Roo, donde la empresa Royal Caribbean pretendía construir un parque acuático con una inversión de mil millones de dólares. La funcionaria acudió a la zona a conversar con pescadores, habitantes y organizaciones de la sociedad civil para encontrar “mecanismos de prosperidad compartida”, pues aunque algunos estaban en contra del proyecto, otros veían en él una oportunidad de desarrollo para la zona azotada por el sargazo.