¿Vendrá Trump por toda la ‘4T’?... Los augurios del PT

Preocupado se mostró ayer el coordinador del PT en San Lázaro, el rebelde Reginaldo Sandoval, al advertir que, “así como vamos, al rato el gobierno de Donald Trump va a venir por toda la ‘4T’: gobernadores, presidentes municipales y hasta por todo el gabinete del gobierno”. Según el petista, se debe frenar, porque “es un tema peligroso y delicado que tiene la clara intencionalidad política de descarrilar el proyecto político de la Cuarta Transformación”. Dijo que se trata de un gobierno “sin autoridad moral, al que solo le interesa el dinero, no la justicia”. ¿Sentirá pasos en la azotea?

Solución a la CNTE, “en manos de Laura Itzel”

Si de aumento salarial se trata, la solución a la exigencia de los maestros disidentes está en manos de la senadora de Morena Laura Itzel Castillo, según palabras del diputado del PRI, Rubén Moreira. Y es que el insistente priista recordó que, primero, la presidenta Sheinbaum prometió en campaña darles un salario promedio al registrado en el IMSS, que hoy sería de 19 mil pesos. Y, segundo, dijo, bastaría con que la hoy presidenta del Senado acepte y haga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 sobre salarios de maestros, policías, médicos y soldados. Con eso alcanzaría ese sueldo; fácil la solución.

¿Fichas o tarjetas rojas?

No cabe duda de que la fiebre futbolera está a todo lo que da y llega a permear hasta la política. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en su visita a México, externó la intención de cooperar con nuestro país para combatir el crimen organizado. “Podemos conversar de forma más eficiente de cómo mostrar tarjeta roja a quienes intentan perjudicarnos”, pues está claro que el tráfico de drogas es cada vez más “eficaz” en todos los continentes. Nos conformamos con que se emitan las fichas rojas de la Interpol, ¿o no?

Como Bora, el canciller respeta

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que no hay confirmación oficial ni extraoficial respecto a la cancelación de visas a algunos gobernadores, como si no supiera que esa información es confidencial. Eso sí, evitó pronunciarse sobre la leña que metió López Obrador al fuego de la relación bilateral con aquello de que Trump se deja asesorar por hitlerianos para perjudicar a Morena. Se limitó a reiterar su “respeto” hacia el exmandatario.

Descartan día feriado por el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se vaya a declarar el 11 de junio como día no laborable por la inauguración del Mundial y dejó a la iniciativa privada la decisión de dar facilidades a sus trabajadores, como trabajo vía remota, para que puedan ver el México vs. Sudáfrica. Hasta ayer, los trabajadores del gobierno de la CDMX y el INE tendrían home office por la justa deportiva; en el Poder Judicial capitalino se suspendieron actividades y quedaron solo guardias, y no habrá clases para los alumnos chilangos. Faltan algunos días para que más dependencias se sumen.

Más de mil exámenes fraudulentos

La UNAM ha bloqueado mil 117 exámenes durante el proceso de admisión a licenciatura 2026 tras identificar trampas e investiga, en un número reducido de casos, patrones de comportamiento atípicos. El número de test bloqueados es significativamente mayor al registrado en el proceso de ingreso a bachillerato del año pasado, cuando se implementó por primera vez en línea. La máxima casa de estudios exhortó a los aspirantes a que eviten contratar a personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos para sustentar la prueba.