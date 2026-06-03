Meten orden a suspirantes de Morena

Frente a los “acelerados” e “inquietos” suspirantes de Morena a las candidaturas de los gobiernos estatales, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, les pidió “calma” y “esperar los tiempos” estatutarios. A los desbocados en Guerrero, Chihuahua y Nuevo León, entre otros, los conminó a cumplir antes con el llamado de la presidenta Sheinbaum a organizar “asambleas contra la desinformación y en defensa de la soberanía nacional”. A nadie le va a gustar mucho eso, pues planean realizar, en una primera etapa, ¡2 mil 600 asambleas informativas! entre junio, julio y agosto. A aguantarse las ganas.

Entre las fake news y la “mala leche”

“El otro día hasta yo caí”, confesó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a la proliferación de las fake news. Y es que la mandataria contó que revisando las “benditas redes sociales” se encontró con un video de una rata que cae del ducto de ventilación, presuntamente en una unidad del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, y ante la duda de si se trataba de un hecho verdadero, preguntó directamente al titular de la dependencia, Zoé Robledo, quien le dijo que se trataba de un video de la India. La presidenta aprovechó para afirmar que “hay una mala leche, mala fe, de querer desprestigiar el sistema de salud en México”.

La CNTE le pega a los museos

El plantón indefinido que instaló la CNTE en calles del Centro Histórico de la capital ya le pega también a la cultura, pues 10 museos, entre ellos el Museo Nacional de Arte y el Museo Interactivo de Economía, anunciaron el cierre de sus puertas ante las casas de campaña y lonas instaladas en las calles. El cierre ocurre a pocos días de la inauguración del Mundial y deja al gobierno sin una de las cartas fuertes para mostrar la diversidad cultural de México a los miles de turistas que llegarán.

¿Cuadros políticos de importación?

Las visitas del otro lado del Atlántico no dejan de llegar al país y no es por el Mundial. Esta vez fue la diputada ibérica Cayetana Álvarez de Toledo, quien dio una conferencia en la Universidad de la Libertad, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, curiosamente. A sus expresiones, ya le dieron la ‘bienvenida’ en Palacio Nacional y la recibieron con lujo de ironía: “Ya trajeron, por cierto, a otra diputada de España; está buenísimo, está genial... Son los nuevos cuadros de la política mexicana. Sí, o sea, tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional, pues está un poco kafkiano, por lo menos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionan los poderes en Sinaloa

La oposición no deja morir el tema del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado por EU de tener vínculos con el narco. Ayer la senadora priista Paloma Sánchez arropó a la Alianza Mexicana de Abogados al presentar una solicitud de desaparición de poderes en la entidad. Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de esta organización, afirmó que no solo es la acusación contra el mandatario de ser parte del narcotráfico, pues también el Poder Legislativo de la entidad “está severamente cuestionado”.

MC ‘coquetea’ con Grecia

Nos cuentan que en Michoacán Movimiento Ciudadano no salió a defender a los independientes solo por amor a la democracia. Una fuente bien enterada nos reveló que el verdadero interés naranja estaría en acercarse a Grecia Quiroz y empujarla a la gubernatura en 2027. La reforma electoral, impulsada por Morena, complica el camino del Movimiento del Sombrero, pero le abre a MC una oportunidad: apropiarse de una narrativa ciudadana que podría rentabilizar en votos, prerrogativas y cargos. ¿Será?