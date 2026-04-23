Diputados de Morena muestran división

De nueva cuenta, las diferencias y la división al interior de la bancada morenista en el Palacio Legislativo quedaron de manifiesto. Los diputados que presentaron la iniciativa de reformas a la Constitución para retrasar de 2027 a 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial, simplemente se fueron por la libre. Su coordinador, Ricardo Monreal, no estaba enterado y, de plano, dijo ayer que “no lo habíamos discutido, pero la podemos discutir”. Aclaró que en este periodo ordinario ya no hay tiempo. Ahora sí que ‘hasta mayo’, si es que hay acuerdo interno en la ‘4T’.

El aludido provoca risas

Risas genuinas se dieron ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, pues ya con casi tres horas de discusión por dictaminar el punto de acuerdo para citar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la panista Lilly Téllez se dirigió a Gerardo Fernández Noroña como “Changoleón”. El senador rápido pidió la palabra por alusiones personales, haciendo que sus compañeros de todos los partidos soltaran la carcajada. Justificó el porqué se puso el saco: “Prefiero representar a un hombre en situación de calle que a los traidores a la patria de Acción Nacional que le abrieron las puertas a la CIA”. Así se llevan.

La justicia ‘expedita’ en el TEPJF

Aunque la elección de la gubernatura de Sonora, de la que resultó electo Alfonso Durazo, ocurrió hace cinco años, apenas ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa por 400 mil pesos en contra de Morena por la omisión de reportar gastos e ingresos, y por rechazar aportaciones de entes prohibidos que pagaron anuncios en redes sociales a favor del entonces precandidato del partido, Durazo. Sonora renovará la gubernatura en 2027, por lo que a ver si los magistrados no resuelven las impugnaciones ¡hasta 2033!

Reprocha la CNDH… a la ONU

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, reprochó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la inacción del organismo en las desapariciones durante la Guerra Sucia, las cuales su madre, Rosario Ibarra, llevó al menos en 18 ocasiones a la sede de la ONU y realizó una huelga de hambre en Ginebra. La funcionaria recordó que la ONU creó el Comité contra la Desaparición Forzada en 1980, sin embargo, acusó que este “no cuestionó al Estado mexicano en todo ese tiempo como lo hace ahora”. Vaya manera de justificar su cercanía con la ‘4T’ y su rechazo al reporte actual que tanto incomodó al gobierno.

Listas, reglas para la jornada de 40 horas

Aunque fue calificada por la oposición como una versión “descafeinada”, “diluida”, solo “para patear el bote” y con un “cálculo político”, ayer quedó lista la ley reglamentaria de la reforma al 123 constitucional para regular la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, de manera gradual hacia 2030. Por unanimidad y con 441 votos, los diputados avalaron los cambios a la Ley Federal del Trabajo y se enviaron al Ejecutivo para su publicación. Una reforma “incompleta”, pero “peor es nada”, murmuraban ayer entre curules del tricolor.

Relación institucional

Libia García Muñoz Ledo, gobernadora en Guanajuato, aseguró que mantendrá una relación institucional con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien ayer renunció al PAN, pues León es un municipio “fundamental para el desarrollo” del estado, y el compromiso es con los ciudadanos, no con los dirigentes. “Yo reitero que los temas del partido los tendrán que abordar las dirigencias. En esos temas yo no me involucraría”, añadió la mandataria panista. ¿Será?