Localizan fosa clandestina en CDMX

Madres buscadoras, integrantes de los colectivos Una Luz en el Camino y Hasta Encontrarles CDMX, han dado cuenta del hallazgo de otra fosa clandestina en la Ciudad de México en la que, hasta ahora, han recuperado mil 344 restos óseos. Es una búsqueda que inició hace unos días en el paraje La Habana, alcaldía Tláhuac, el cual ya había sido intervenido por peritos de la Fiscalía que encabeza Bertha Alcalde, por lo que ya fueron removidos de sus cargos. Sería otro caso de negligencia como el ocurrido en el caso de Edith Guadalupe.

Feminicidios, otra urgencia de Palacio

De última hora y casi en la recta final del periodo ordinario de sesiones, en el Palacio Legislativo aprobarán, “en calidad de urgente”, la iniciativa de reforma al 73 constitucional en materia de feminicidios, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, anunciaron morenistas. Apenas recibieron la minuta del Senado, y en un tris pasó ayer en comisiones y va de inmediato al pleno. Hay diversos dictámenes rezagados y en espera, pero la de Palacio Nacional no puede esperar más, dijeron en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Hay prioridades, no?

Chocan por la IA

El presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, el priista Rolando Zapata, rechazó que el dictamen que se alista sobre uso de esta herramienta vaya a implicar censura a “críticas y opiniones”. Curioso resulta que hasta el mismo Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, lanzó un post donde adelantó que el tricolor no va a acompañar ninguna ley que limite la libertad de expresión. O el senador yucateco miente o el campechano se le fueron los deditos y la víscera y ni enterado está de los términos del dictamen que conduce su homólogo.

Tren al AIFA, ¡por fin!

Con la novedad de que el tren suburbano que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya tiene fecha de inauguración. La inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, informó que la fecha de arranque será el domingo 26 de abril. Esta inauguración se llevará a cabo cuatro años después de haber sido inaugurada la terminal aérea. Justo a tiempo para el Mundial de Futbol. ¡Más vale tarde que nunca!

¿Va ‘contrarreforma’ judicial?

Aunque el plan B descafeinado ya se concretó, se prevé que el Senado sí haga otro cambio electoral, pues hay versiones de que se convocará a periodo extraordinario para posponer la elección judicial de 2027, comentó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano. El emecista aplaudió que se abra así la puerta a una “contrarreforma” judicial, pues es “sensato” no solo aplazarla, sino analizar más temas del Poder Judicial. No obstante, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, sentenció que es falso que se vaya a abrir un extraordinario.

Rezagan la ley de 40 horas

Y hablando de agilidad y rezagos legislativos, los diputados ya llevan dos semanas, desde el 8 de abril, ‘empollando’ la minuta del Senado con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Sí, la ley reglamentaria de la reforma constitucional aprobada hace dos meses. Lo que aseguran los diputados es que de esta semana no pasa, al menos en comisiones. Para pasar al pleno pudiera ser esta misma semana o la siguiente. Lo único que aseguran es que “será ya muy pronto”. Así son de precisos los diputados.

Advertencia a diputado panista

Asustado y preocupado, el diputado federal panista de Tijuana César Damián Retes denunció ayer que hombres armados ingresaron a su domicilio, donde se encontraban solas su esposa y su hija, para decirles que “se trataba de una advertencia”, según transmitió el legislador. Aseguró que es un “atentado” y una “respuesta por haber denunciado la extorsión y la inseguridad que se viven en Tijuana y en todo el estado”. Por eso responsabilizó a la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, y al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, “de cualquier cosa que nos suceda”. ¿Otro aviso?