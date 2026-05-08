Morena, tras la “buena fama”

Bajo la lupa hoy de EU, en Morena exigen “filtros clave” para que sus candidatos tengan éxito. Sus representantes en la Cámara de Diputados y el Senado se comprometen a “apoyar y respaldar las tareas del partido y de sus candidatos donde haya elecciones”, pero piden que postulen a personas de “buena fama”. El diputado Ricardo Monreal fue claro ayer: “Vamos a respaldar en Coahuila en tareas de organización territorial, vamos a respaldar en todo el país”, dijo, pero recomendó “que sean perfiles sin mancha”. Casi nada. Difícil tarea para Ariadna Montiel.

De la mano por Guerrero

Apenas hace unos días Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, había cerrado las puertas a los morenistas impedidos a ser candidatos en 2027 por aquello del nepotismo, y ahora resulta que ayer salió de Palacio muy contento al lado de Félix Salgado Macedonio, suspirante por Guerrero, afirmando que el ecologista sí irá en alianza con Morena en la entidad. A ver si el chiapaneco no es reconvenido por Karen Castrejón, presidenta del partido y aspirante a la gubernatura guerrerense. El mismo ‘güero’ dijo que estaba creciendo en la entidad. No sería la primera vez que lo corrigen.

Castiga austeridad a jubilados

Mientras los diputados se van de vacaciones, de campaña o al trabajo territorial, en el Palacio Legislativo sorprendieron a decenas de trabajadores jubilados, a quienes les quitaron prestaciones por la nueva política de “ahorro y austeridad”. Los adultos mayores protestaron ayer en San Lázaro por el retiro de apoyos a la economía familiar de 12 mil pesos mensuales, una ayuda y bono anual para lentes, entre otras prestaciones que afectan a más de 700 extrabajadores. Hasta el ingreso al edificio les prohibieron a muchos, a pesar de que tienen credencial de acceso.

Reversa a nombramientos del INE

En medio de los señalamientos por incumplir la paridad de género, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, metió reversa a un nombramiento que hizo la semana pasada en la Dirección Ejecutiva de Administración: quitó a Eduardo Meza Rincón y nombró a Liliana Díaz de León Zapata. La funcionaria electoral negó que se deba a la presión por las impugnaciones ante el Tribunal Electoral. La presidenta del INE también hizo cambios en la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales: quitó a José Romo, señalado como uno de sus favoritos, y nombró a María Fernanda López Aguirre.

Guiños diplomáticos

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, hizo un guiño a un personaje que ya se ha popularizado en la cultura mexicana: el peluche del Doctor Simi. El diplomático lo equiparó con otras figuras emblemáticas de su país, como lo es la gatita Hello Kitty. El muñeco farmacéutico parece que no solo se posiciona como parte de las anécdotas de los conciertos, pues los fanáticos los arrojan a los presentadores, sino también en la arena diplomática. Hace poco, el embajador de España, Juan Duarte Cuadrado, también se fotografió con la figura.

Preguntas incómodas

Las preguntas de un reportero hicieron explotar a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. El comunicador preguntó a la funcionaria electoral si ha promovido algún contrato o si han llegado a su oficina a proponerle algún contrato en específico, a lo que respondió: “Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta, muy majadero de verdad. Yo creo que es sin respuesta esa pregunta, o sea, me parece que usted se excede”. Si bien la pregunta era incisiva, la respuesta pudo ser más institucional. O que diga qué se debe preguntar y qué no.