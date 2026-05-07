Padres de familia ‘le ponen 5′ al recorte de la SEP al ciclo escolar por el Mundial: ’Es un grave error’

Padres de familia acusaron que el recorte al ciclo escolar significa un rezago educativo para estudiantes.

Padres de familia se mostraron molestos ante el recorte del Ciclo Escolar 2025-2026 debido a los partidos del Mundial 2026 y la temporada de calor, lo que calificaron como “un grave error”.

La Unión Nacional de Padres de Familia expresó su rechazo a la medida de manera enérgica, y aseguraron que hay “profunda indignación” al terminar las clases el viernes 5 de junio.

También mencionaron que la suspensión de clases por el Mundial y la temporada de calor son “pretextos”, por lo que a través de cuatro puntos cuestionaron la medida.

El reclamo de los padres de familia a la SEP por recortar el ciclo escolar

Los puntos de la Unión Nacional de Padres de Familia contra el recorte del ciclo escolar anunciado por la SEP son:

Rezago educativo

Los padres de familia reclamaron que hay un rezago educativo en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales.

Cerrar antes el ciclo escolar “significa quitar de cinco hasta siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión”.

Esta medida, argumentaron, no es menor, sino que “es un golpe directo al derecho a la educación”.

Fortalecimiento de aprendizajes insuficiente

Otro aspecto que criticaron fue el periodo de fortalecimiento de aprendizajes, programado en el calendario de la SEP del 17 al 28 de agosto, ya que este se decretó sin su consentimiento.

Uno de los argumentos es que este periodo no compensa la pérdida de tiempo efectivo de instrucción, además de que los docentes, académicos y autoridades “saben perfectamente que las interrupciones prolongadas irreversibles en el aprendizaje”.

Inaceptable el fin del ciclo escolar por el Mundial

Los padres de familia reclamaron a la SEP que es inaceptable usar el Mundial de 2026 como argumento para recortar el calendario escolar.

Primero que nada, el Mundial 2026 se realizará en tres de los 2 mil 500 municipios del país, y al no ofrecer alternativas para que las escuelas se adapten, la SEP muestra que improvisa en este aspecto, lo cual tendrá “consecuencias irreversibles” en el sistema educativo nacional.

Además, acusaron que “la educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo”.

El calor ‘no es novedad’

Los padres de familia también criticaron el uso del calor en México como argumento para adelantar las vacaciones de verano.

Primero porque las altas temperaturas son comunes todos los años, y segundo porque existen soluciones reales para atender a los niños en periodos de calor, como son los horarios escalonados, la infraestructura temporal, apoyo tecnológico y suspensión de clases focalizadas por zona, por ejemplo.

Dichas medidas no implican sacrificar el calendario escolar de la SEP por completo, así que “lo que falta es voluntad de los gobiernos estatales y responsabilidad, además de apoyo tecnológico, ya que en algunos lugares van tres ciclos escolares sin invertir en rubros como ventiladores, equipamiento e infraestructura de calidad.