Adiós, vaquero: Panini ya no hará álbum de estampas del Mundial; ¿Quién es el nuevo socio de la FIFA?

Panini comenzó su relación con la Copa del Mundo en México 1970, torneo en el que lanzó el primer álbum oficial del Mundial. [Fotografía. Shutterstock]

¿Fue porque pusieron al ‘Chucky’ Lozano en la lista de la Selección Mexicana? La FIFA confirmó un nuevo acuerdo comercial con Fanatics y Topps para elaborar los coleccionables oficiales de sus torneos a partir de 2031, decisión que marcará el final de la histórica relación comercial con Panini, empresa encargada de fabricar el álbum oficial de la Copa del Mundo.

El organismo dio a conocer el convenio mediante un comunicado donde detalló que el nuevo contrato incluirá cromos, tarjetas coleccionables, juegos de cartas y productos digitales relacionados con los torneos de la FIFA.

Con este acuerdo anunciado, el Mundial de 2030 será el último torneo en el que Panini elaborará el álbum oficial de la Copa del Mundo tras una relación de 60 años con la FIFA.

¿Qué anunció la FIFA sobre el acuerdo con Fanatics y Topps?

La FIFA informó que Fanatics y Topps firmaron un acuerdo exclusivo de licencias a largo plazo para producir los coleccionables oficiales de sus competencias internacionales a partir de 2031.

El convenio abarcará torneos y eventos organizados por el organismo, además de artículos físicos y digitales para aficionados y coleccionistas. Fanatics Collectibles estará a cargo del diseño y desarrollo de los productos, mientras que Topps fabricará los cromos, tarjetas y demás artículos relacionados con las competencias mundialistas.

Dentro de los artículos que producirán ambas empresas se encuentran:

Álbumes y cromos oficiales

Trading cards

Coleccionables digitales

Juegos de cartas

Artículos especiales con parches utilizados por futbolistas

La FIFA también recordó que Fanatics será el operador oficial de venta minorista y productos oficiales durante el Mundial de 2026 tanto en los estadios como en el FIFA Fan Festival.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la relevancia comercial del acuerdo y señaló que Fanatics “es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables”.

El presidente de la FIFA agregó que la compañía “ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos”.

Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics, destacó la relevancia internacional del acuerdo y señaló que el futbol representa uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la compañía.

¿Desde cuándo Panini elaboraba el álbum oficial del Mundial?

Panini comenzó su relación con la Copa del Mundo en México 1970, torneo en el que lanzó el primer álbum oficial del Mundial.

Desde entonces, la empresa italiana elaboró de manera consecutiva los álbumes y cromos oficiales de cada Copa del Mundo organizada por la FIFA.

Con el nuevo acuerdo firmado con Fanatics y Topps, la relación entre Panini y FIFA llegará a 60 años una vez concluido el Mundial de 2030.

Los álbumes Panini se convirtieron en una tradición para los aficionados al futbol en distintas generaciones, especialmente por el intercambio de estampas, las ediciones especiales y las colecciones mundialistas.

¿Quiénes son Fanatics y Topps, las nuevas empresas de FIFA?

Fanatics es una empresa estadounidense especializada en mercancía deportiva, artículos coleccionables y comercio digital relacionado con ligas y equipos deportivos.

La compañía trabaja actualmente con organizaciones como NFL, NBA, MLB, NHL, MLS y Fórmula 1, además de operar tiendas oficiales y plataformas de productos deportivos.

Topps es una histórica empresa de tarjetas coleccionables fundada en 1938 en Brooklyn, Nueva York. La marca ganó notoriedad mundial gracias a sus tarjetas de béisbol y posteriormente amplió su presencia a deportes y franquicias como Fórmula 1, WWE, UEFA Champions League, Star Wars y Pokémon.

En 2022, Fanatics adquirió el negocio de tarjetas y coleccionables de Topps en una operación cercana a los 500 millones de dólares para integrarlo dentro de Fanatics Collectibles, división enfocada en productos físicos y digitales relacionados con el mercado deportivo.