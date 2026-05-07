Conciertos GRATIS por el Día de las Madres: Lucero, Amanda Miguel y todos los shows del 10 de mayo

Se programaron diferentes conciertos para celebrar el Día de las Madres en 2026. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro)

Quizá ya no sea necesario ensayar esa coreografía del ‘Ratón Vaquero’ para el Día de las Madres, pues se preparan diferentes conciertos gratis en la CDMX y en otros lugares para festejar a mamá.

Las opciones son variadas, desde escuchar ‘Electricidad’ con la cantante Lucero, hasta ponerse a bailar al ritmo de Los Askis.

Así que los conciertos gratuitos pueden ser una opçión para celebrar, luego de la típíca comida en familia o cambiar la reunión en casa.

Lucero se presenta en la CDMX para el Día de las Madres. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Cuáles son los conciertos gratis para el Día de las Madres 2026?

El abanico de opciones de los artistas que se presentan para el Día de las Madres 2026, así como las sedes de los shows son los siguientes:

¿Dónde y cuándo es el concierto gratuito de Lucero para el 10 de mayo?

Lucero tiene programado un concierto en la alcaldía Gustavo A. Madero, exactamente en la explanada principal, cuya dirección es calle 5 de Febrero, número 162c, Villa Gustavo A. Madero.

La fecha es el viernes 8 de mayo y el evento comienza a partir de las 5:00 p.m. Debido a que se espera una gran asistencia de personas, se recomienda llegar temprano para alcanzar un buen lugar para ver a la ‘Novia de América’.

Amanda Miguel en el Edomex por el Día de las Madres

Amanda Miguel, quien estuvo en la nueva temporada de Juego de Voces, ofrece un concierto sin costo para las mamás en el Estado de México.

La cita es el domingo 10 de mayo en la explanda municipal de Ecatepec a partir de las 5:00 p.m. Dentro de la programación, también se cuenta con la participación de Musas Sonideras y Los Galaxia.

Con dirección en la calle Adolfo López Mateos 28, San Cristóbal Centro, Estado de México.

¿Cuándo es el concierto de Lila Downs gratis en CDMX?

Lila Downs, conocida por sus interpretaciones de temas como ‘La Llorona’, tiene programado un show en la Utopía Azcapotzalco en la CDMX.

El show es completamente gratuito y se lleva a cabo el sábado 16 de mayo a partir de las 7:00 p.m. La dirección del lugar es Norte 45, número 107, colonia Euzkadi.

Concierto gratuito de Yuri para el Día de las Madres

La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza es el escenario para el concierto de Yuri, intérprete de ‘El Apagón’. con entrada completamente gratuita. La dirección es Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena.

Los diferentes espectáculos comienzan a las 6:00 p.m., pero Yuri sube al escenario a partir de las 7:30 p,m. del sábado 9 mayo. Se espera una afluencia de gente importante, por tanto se recomienda llegar con anticipación para tener un buen lugar.

Yuri tiene programado un concierto gratuito para el Día de las Madres. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Los Askis, Merenglass y Los Socios del Ritmo en Iztapalapa para el 10 de mayo

La alcaldía Iztapalapa se prepara para festejar el Día de las Madres con un bailongo a cargo de Los Askis, Merenglass y Los Socios del Ritmo.

El evento se lleva a cabo en la Macroplaza, con dirección en Victoria 64, barrio San Lucas el viernes 8 de mayo a partir de las 6:00 p.m.

Concierto sinfónico gratuito para celebrar a mamá

La Alcaldía Cuajimalpa prepara una presentación especial de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia para el Día de las Madres.

La hora de inicio es a las 12:00 horas (mediodía) el 10 de mayo de 2026 en el Parque La Mexicana, ubicado en Avenida Luis Barragan 505, Santa Fe, Contadero.