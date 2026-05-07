‘El Jardinero’, líder del CJNG, se niega a ser extraditado; obtiene amparo para evitar su entrega a EU

Un Juez federal dio este jueves por cumplida la orden de detención provisional con fines de extradición contra Audías Flores Silva, El Jardinero, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 27 de abril pasado.

El Jardinero, que según las autoridades buscaba el liderato absoluto del CJNG tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, fue notificado del mandamiento judicial durante una audiencia celebrada hoy.

EU tiene dos meses para presentar pruebas contra El Jardinero

A partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos cuenta con 60 días para presentar la petición formal y las pruebas correspondientes contra el capo mexicano para determinar si es o no entregado a la justicia estadounidense.

La solicitud de detención provisional con fines de extradición está desde el año 2021 y fue solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington.

El Jardinero se ampara para evitar su extradición a EU

El Jardinero está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y compareció en la audiencia de este jueves por videoconferencia hasta el Reclusorio Sur de la Ciudad de México donde se radicó su proceso.

De manera paralela El Jardinero obtuvo del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal una suspensión provisional que impide ejecutar de forma inmediata o vía fast track, su entrega a las autoridades del vecino país del norte.