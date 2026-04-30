Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, libra extradición inmediata: Jueza admite amparo y se queda en el Altiplano

Una jueza federal bloqueó la extradición inmediata a Estados Unidos de Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que le dictaran prisión preventiva y que fuera trasladado al Penal del Altiplano, la defensa tramitó un amparo para evitar su extradición, y la jueza del segundo distrito en materia penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, lo admitió.

Con esta resolución, ‘El Jardinero’ permanecerá en México al menos hasta que no se resuelva el juicio de amparo, y se espera que el proceso se realice en el Estado de México.

Por ahora, no se ha celebrado ninguna audiencia relacionada con el juicio de extradición, pese a que públicamente los funcionarios estadounidenses, como el embajador en México, Ronald Johnson.

Estados Unidos acusa a Audias ‘N’ por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, este último el principal delito por el que se le dictó la prisión preventiva el miércoles 29 de abril.

La decisión ocurre un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, así como a otros nueve funcionarios de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó en días recientes que ‘El Jardinero’ presuntamente era mano derecha de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, fallecido en febrero pasado.

El funcionario puntualizó que Audias ‘N’ mantenía control criminal sobre corredores logísticos en el occidente y centro del país, además de que extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán y los límites con Guerrero.

Al ‘Jardinero’ se le señala como responsable en el control sobre cuotas a empresas, rutas de movilidad de productos ilegales, secuestro, lavado de dinero en empresas fantasma y hasta vínculos empresariales.

También se le relaciona con la ola de violencia en municipios como Huetamo, donde nació, y de haber sustituido a ‘El Barbas’, criminal que operaba en la región de Zitácuaro, cuando falleció.

Con información de Quadratín.