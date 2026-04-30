‘El bloqueo es increíble’: Trump se celebra por cierre de Ormuz mientras el precio de la gasolina sube en EU

Donald Trump aseguró que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está afectando la economía de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que mantendría el bloqueo naval de los puertos iraníes ante la preocupación de que el vital estrecho de Ormuz no se reabriera pronto.

“Su economía se está desplomando, el bloqueo es increíble”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Su economía es un desastre. Así que veremos cuánto tiempo resisten”.

Los precios del petróleo se estabilizaron tras el fuerte repunte del jueves, sin que hubiera indicios de que Washington y Teherán se acercaran a un acuerdo, mientras Estados Unidos redoblaba el bloqueo y el nuevo líder iraní hacía declaraciones contundentes.

Los futuros del Brent subieron inicialmente a 126 dólares el barril de petróleo, su nivel más alto desde que comenzó el conflicto, antes de cerrar la sesión cerca de los 114 dólares. A primera hora del viernes, el Brent para entrega en julio se cotizaba a unos 111 dólares el barril.

Los operadores están teniendo en cuenta la posibilidad de un retorno a las hostilidades y un cierre prolongado del estrecho, que es crucial para los flujos mundiales de petróleo y gas, pero que ha estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Los precios de la gasolina en varias zonas de Estados Unidos también están subiendo drásticamente, con un promedio nacional que alcanza nuevos máximos y un precio de venta al público en California que supera los 6 dólares por galón. Esto se está convirtiendo en una preocupación creciente para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato.

“El precio del gas bajará”, dijo Trump. “En cuanto termine la guerra, caerá en picado”.

Mientras continuaban las maniobras entre Estados Unidos e Irán, Trump fue informado el jueves en la Casa Blanca por el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio), y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, según Axios, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos. Axios informó anteriormente que el Comando Central había preparado un plan para una breve oleada de ataques con el fin de romper el estancamiento de las negociaciones.

El jueves por la mañana, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, puso en duda la posibilidad de un acuerdo, al emitir una inusual declaración en la que prometió no renunciar a las tecnologías nucleares ni de misiles del país. También dio a entender que Teherán mantendría el control del estrecho de Ormuz.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el jueves en una publicación en redes sociales que consideraba el bloqueo naval estadounidense una “extensión de las operaciones militares” y que era “intolerable”.

“Trump quiere poner fin a la guerra con Irán, pero no en los términos propuestos por Teherán”, afirmaron Becca Wasser y Chris Kennedy, analistas de Bloomberg Economics. “Esto sugiere que la cuestión ya no es si intensificará el conflicto para presionar por una mejor oferta, sino cuándo y cómo. Creemos que la ventana de oportunidad más probable para actuar es dentro de las próximas dos semanas, y que la reanudación de los ataques estadounidenses es la opción más probable”.

Irán ha declarado que no reabrirá el estrecho a los buques comerciales hasta que Estados Unidos levante el bloqueo. Se desconoce cuánto tiempo le queda a Irán antes de que se agoten sus reservas de petróleo y se vea obligado a reducir la producción.