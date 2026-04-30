Respira Departamento de Seguridad: Trump firma una ley que pone fin al cierre del gobierno

El Senado aprobó por unanimidad el paquete de financiación hace semanas, y el presidente Donald Trump lo promulgó rápidamente.

El cierre parcial más largo de la historia de Estados Unidos terminó este jueves después de que la Cámara de Representantes aprobara la financiación para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, apenas unos días antes de que los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte no pudieran pagar sus salarios, lo que amenazaba con sumir a los aeropuertos en el caos por segunda vez este año.

El Senado aprobó por unanimidad el paquete de financiación hace semanas, y el presidente Donald Trump lo promulgó rápidamente.

El proyecto de ley se había convertido en un campo de batalla electoral debido a la política migratoria restrictiva de Trump, y los demócratas exigían cambios significativos en las tácticas de aplicación de la ley a cambio de sus votos en la legislación sobre gastos. Los republicanos rechazaron sus propuestas y el cierre del gobierno se prolongó.

Finalmente, ambos partidos acordaron una medida que financia a todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza (ICE). Los republicanos planean abordar el aumento de la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración en un futuro proyecto de ley partidista.

Los agentes de la TSA se reportaron enfermos al inicio del cierre del gobierno para protestar por la falta de pago de sus salarios, lo que llevó a Trump a ordenar a finales de marzo que los agentes de seguridad aeroportuaria recibieran su salario con otros fondos.

La Casa Blanca advirtió al Congreso en un memorando esta semana que esos fondos se están agotando y que los agentes de seguridad de la TSA y otros trabajadores no recibirían sueldo en mayo si el Congreso no toma medidas.

Agentes de ICE están protegidos

Los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza ya cuentan con fondos para sus actividades gracias a la ley de impuestos y gastos de Trump de 2025 y nunca se han enfrentado a la situación de trabajar sin cobrar.

Ante la amenaza de nuevos disturbios en los aeropuertos, los republicanos superaron esta semana sus diferencias internas para impulsar un plan que, mediante un proceso presupuestario partidista, destinaría 70,000 millones de dólares adicionales a las redadas de inmigración durante el resto del mandato de Trump.

El presidente ha instado a los legisladores a actuar con rapidez en esta medida y evitar disputas políticas más amplias sobre recortes de impuestos y gastos.

“No habrá filas en la TSA. Todos recibirán sus cheques ahora”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, después de la votación. “Terminaremos el trabajo y, finalmente, por tercera vez consecutiva sin reformas descabelladas de los demócratas, financiaremos a la Patrulla Fronteriza y a las fuerzas de inmigración tan pronto como regresemos a la próxima sesión de trabajo”.

Los demócratas, impulsados ​​por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes del DHS, habían exigido restricciones a las actividades de control del ICE, incluyendo la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes y la exigencia de obtener una orden judicial para entrar en domicilios particulares.

¿Cambiará Trump las tácticas de ICE?

A pesar del cierre gubernamental que se ha prolongado durante meses, la administración Trump no ha aceptado ninguno de los cambios en las tácticas del ICE que los demócratas solicitaban.

Los demócratas han afirmado que los republicanos están en desacuerdo con la mayoría de los votantes, quienes desean que se controle a la agencia tras los sonados asesinatos de manifestantes. Según los demócratas, este tema volverá a atormentar al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.