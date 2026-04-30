Wall Street abre positivo tras reportes de las 7 magníficas: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados accionarios a nivel global operan con variaciones positivas, mientras los inversionistas asimilan los resultados corporativos de grandes compañías tecnológicas, así como un buen desempeño de la economía estadounidense.

El Dow Jones registra un incremento de 1.11 por ciento, en los 49 mil 396.24 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.21 por ciento más, en los 7 mil 150.50 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.05 por ciento al alza, se coloca en las 24 mil 697.61 unidades.

“El mercado asimila una intensa jornada de reportes de grandes tecnológicas. En conjunto, los resultados de Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon ofrecieron un tono mayormente tranquilizador, donde Alphabet destacó como el principal ganador tras mostrar un sólido crecimiento en su negocio de servicios en la nube, respaldando su fuerte apuesta por inteligencia artificial”, detallaron analistas de GBM.

Del lado de Europa el FTSE 100 de Londres sube 1.66 por ciento, en los 10 mil 383.35 enteros, seguido por el DAX en Alemania que sube 1.21 por ciento, a 24 mil 243.04 puntos, el IBEX 35 de España gana 0.80 por ciento, en las 17 mil 781.90 unidades, y el CAC 40 de Francia que ronda en los 8 mil 111.41 puntos, suma 0.52 por ciento.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 1.08 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 819.57 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 361.39 enteros, suma 1.18 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 106.15 dólares por barril, ya que cede 0.48 por ciento, mientras que el Brent con 2.80 por ciento más, cotiza en los 114.72 billetes verdes por unidad.