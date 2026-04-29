‘Fidel y el Che se echaron unos tragos aquí’: Así es La Castellana, cantina con 134 años de historia

Además de Fidel Castro y el Che Guevara, comediantes y actores de la época de oro del cine visitaron la cantina La Castellana. (Foto: Unsplash/Wikicommons)

Si hacemos una ruta de cantinas antiguas en la Ciudad de México —además de Tío Pepe o El Gallo de Oro—, La Castellana no puede faltar, ya que cuenta con 134 años de tradición en la colonia San Rafael.

A lo largo de estos años, el establecimiento ha sufrido todo tipo de cambios; sin embargo, mantiene viva la tradición de las cantinas al ofrecer a sus parroquianos platillos de la gastronomía mexicana gratis con el consumo de bebidas.

Y, como toda cantina que se respeta, ofrece desde cócteles tradicionales como piñas coladas hasta tragos de tequila, whisky y ron, que han disfrutado desde actores de la época de oro del cine mexicano hasta políticos.

Tal como afirmó José, encargado de La Castellana, en una entrevista con el canal de YouTube de Nicolás Robes: “Todo lo que puede pasar en 100 años ha pasado por aquí”.

¿Cuál es la historia de la cantina La Castellana?

José compartió en una entrevista con el canal de YouTube de la alcaldía Cuauhtémoc que el negocio fue fundado por dos ciudadanos españoles; sin embargo, el lugar era completamente distinto.

“Los socios, españoles de origen, tenían una tienda de abarrotes que se llamaba La Flor Castellana”, explica. En el sitio web de la cantina se agrega que el negocio estaba dividido en dos: un espacio para la venta de comestibles y otros artículos, y otro para despachar alcohol.

“Se comenzó a hacer habitual que los clientes vinieran a comprar una botella de vino y quisieran abrirla y quedarse a platicar con los dueños”, compartió José para la alcaldía. Fue así que, con el tiempo, todo evolucionó.

“Se buscó la manera de poner un par de mesitas y fue cuando nació el concepto de la botana, que era darle algo para picar a los clientes y que pudieran pasar aquí toda la tarde”, afirma.

El negocio pasó a llamarse únicamente La Castellana y se adaptó para convertirse en una cantina en forma: “un espacio amplio, sin divisiones, con barra, mesas, sillas y reservados”, explica el sitio web.

La Castellana ha cambiado desde entonces: los reservados se eliminaron y, años después, se permitió la entrada a las mujeres, ya que originalmente era un espacio destinado solo a hombres.

En la página indican que el dueño prefería mantener un ambiente tranquilo, por lo cual tampoco permitía la entrada a “cilindreros, cantantes, mendigos, boleros y billeteros”.

“El recinto era apacible durante el día; se podía platicar a gusto, escribir un poema largo o jugar dominó sin distracciones”, señalan. Con los años, las mujeres fueron admitidas, abriendo paso a un ambiente familiar y tranquilo.

¿El ‘Che’ Guevara y Fidel Castro bebieron en La Castellana?

A lo largo de sus 134 años de historia, la cantina La Castellana ha recibido en sus mesas a todo tipo de clientes: desde vecinos de la colonia San Rafael hasta personas de alto perfil.

“Personalidades de antaño, actores y actrices de la época de oro del cine nacional, cómicos, políticos… todo lo que puede pasar en 100 años ha pasado por aquí”, comentó en la entrevista con Nicolás Robles.

Entre los más recordados están los cubanos Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara, quienes presuntamente fueron clientes de La Castellana en la década de los 50, cuando ambos se encontraban en México.

Un historiador afirma que el 'Che' Guevara y Fidel Castro bebieron en La Castellana. (Foto: Wiki commons)

“Una vez vino un historiador (...) de la colonia San Rafael. Él me dijo que tenía documentación suficiente para sustentar que Fidel Castro y el ‘Che’ Guevara, cuando estaban planeando la Revolución cubana, vinieron aquí y se echaron unos tragos”, dijo José en la conversación con la alcaldía Cuauhtémoc.

La anécdota no habría terminado bien para los revolucionarios, ya que el historiador afirmó que, al salir de la cantina, Fidel y el ‘Che’ supuestamente fueron detenidos por las autoridades.

El sitio web de la cantina añade que uno de sus parroquianos más frecuentes fue Renato Leduc, periodista y poeta, quien solía acudir a La Castellana a beber y dedicar tiempo a sus escritos.

“En cierta ocasión coincidió allí con Bernabé Jurado, quien se acercó a la mesa del poeta y gentilmente le invitó la copa; conversaron y luego consiguió que Renato escribiera unos versos para su novia”, indican.

¿Cuánto cuesta el buffet de La Castellana?

La Castellana es una cantina tradicional en toda la extensión de la palabra, ya que, a diferencia de otros establecimientos, aquí se puede acceder a la botana de forma gratuita con el consumo de bebidas.

Y la botana no son papas fritas, cacahuates japoneses o chicharrones, sino platillos de la gastronomía mexicana como tostadas de tinga, carne tártara o parrilladas, aunque también hay otras opciones.

En el buffet, que de acuerdo con José mide 10 metros, se pueden encontrar ensaladas, pastas, crepas, tortas y hasta paella, aunque debes considerar que los platillos cambian día a día.

El costo del buffet es de 349 pesos, pero si consumes 549 pesos en bebidas, la barra de alimentos es gratuita. Este servicio está disponible de miércoles a sábado, de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

La Castellana se encuentra en la calle Maestro Antonio Caso número 58, esquina con Insurgentes Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Abre de lunes a sábado y permanece cerrada los domingos.