Menores ventas y mayores costos pegan a utilidad neta de Coca Cola Femsa

Presionados por el incremento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, los ingresos de Coca-Cola Femsa aumentaron 1.1 por ciento a 70 mil 925 millones de pesos en el primer trimestre del año.

“Como se anticipaba, afrontamos un entorno de consumo más débil en México, presionado a su vez por el incremento del impuesto IEPS. A su vez, ganamos participación en la mayoría de nuestros mercados y categorías, y alcanzamos volúmenes récord para un primer trimestre en mercados clave como Brasil, Colombia y Guatemala”, señaló Ian Craig, director general de la refresquera.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Craig agregó que el crecimiento de 1.2 por ciento en el volumen consolidado fue impulsado por la mayoría de sus operaciones, incluyendo sólido desempeño en Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala, que ayudaron a compensar una caída de volumen en México.

¿Qué afectó la utilidad operativa de Coca Cola Femsa en México?

De hecho, particularmente, menores volúmenes en México, una mezcla desfavorable, así como gastos por indemnizaciones, resultaron en una caída de 17.4 por ciento en la utilidad operativa en México y Centroamérica, lo que a su vez derivó en un retroceso en su utilidad neta en un 15.5 por ciento, totalizando 4 mil 342 millones de pesos.

En tanto, el flujo operativo de la compañía Coca Cola Femsa fue de 13 mil 374 millones de pesos, es decir, tuvo un aumento de 0.9 por ciento en el periodo de referencia.

“A lo largo de 2026, también aprovecharemos la plataforma que nos provee la Copa Mundial de la FIFA en nuestros mercados, al mismo tiempo que continuamos capturando eficiencias y ahorros para proteger la rentabilidad y priorizar el crecimiento sostenible de largo plazo de nuestro negocio”, adelantó el director general de Coca-Cola Femsa.