Edomex garantiza movilidad rumbo al Mundial: Rehabilitan 14 km clave en Neza y Ecatepec

La rehabilitación de Periférico Oriente se extiende a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente.

Para garantizar una movilidad eficiente de cara al Mundial, el Gobierno del Estado de México avanza en la rehabilitación de Avenida Central y Periférico Oriente, dos vialidades estratégicas que suman casi 14.2 kilómetros de intervención en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Estas obras beneficiarán a cerca de 2 millones de personas y a más de 180 mil vehículos que transitan diariamente por ambos corredores.

En Avenida Central, los trabajos comprenden 8.8 kilómetros —3.8 en Nezahualcóyotl y 5 en Ecatepec—, con un avance del 70 por ciento.

La rehabilitación de Periférico Oriente se extiende a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, donde ya se reporta un progreso del 85 por ciento.

Luego de permanecer sin intervención durante décadas, ambas vialidades son renovadas con trabajos de terracería, fresado y colocación de carpeta asfáltica, así como la reposición de luminarias, señalización horizontal y vertical, renivelación de pozos y la construcción de banquetas y guarniciones.

El proyecto también contempla jornadas de limpieza en camellones y carriles laterales, en coordinación con autoridades municipales, además de la habilitación de senderos seguros y la renovación de puentes.

Estas acciones forman parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con el que se busca modernizar la infraestructura vial y