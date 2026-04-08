Gobierno del Edomex impulsa el Boulevard Teotihuacán–Maquixco con inversión de 56 mdp

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ejecuta una de las intervenciones de mayor impacto social y económico en la región: el proyecto Boulevard Teotihuacán–Maquixco, en beneficio de 125 mil mexiquenses de una zona con alto potencial turístico.

La obra cuenta con una inversión total de 56 millones de pesos y se desarrolla en dos tramos estratégicos.

En el marco del “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, el proyecto incluye la ampliación de la vialidad, la construcción de pavimento asfáltico y el mejoramiento de la base hidráulica. También integra una ciclopista central, banquetas y guarniciones, lo que fortalece la movilidad segura y ordenada. Estas acciones han generado mil 877 empleos directos e indirectos.

La intervención contribuye a consolidar a Teotihuacán como uno de los principales destinos turísticos del estado.

Su objetivo consiste en detonar el desarrollo económico y social mediante mejores condiciones de acceso para visitantes. Además, favorece la instalación de restaurantes, comercios y servicios turísticos, lo que impulsa la actividad económica local y mejora la calidad de vida de la población.

Reconstrucción del Periférico Norte alcanza 75% de avance

A poco más de dos meses del inicio de los trabajos, la reconstrucción del Periférico Norte acumulaba a finales de marzo un 75 por ciento de progreso. Así, se acerca la fase final con la intervención simultánea en distintos tramos la vialidad.

El Periférico Norte es una de las vialidades más transitadas del Valle de México, pues por ahí circulan diariamente más de 204 mil vehículos.

La obra ejecutada por el Gobierno del Estado de México contempla la rehabilitación integral de 108 kilómetros, desde la zona de Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán. En este corredor, que conecta a seis municipios, se está logrando la articulación de la movilidad de miles de personas que se trasladan diariamente por motivos laborales, escolares y comerciales.