Inflación en México reduce a 3.37% en junio, nivel más bajo en 5 años: ¿Qué productos bajaron de precio?

La inflación en México se desaceleró mucho más de lo esperado en junio, alcanzando el ritmo más lento desde 2020, lo que le da al banco central mayor flexibilidad mientras los responsables de la política monetaria evalúan si la disminución de las presiones inflacionarias puede mantenerse.

El aumento de los precios al consumidor se moderó al 3.37 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta cifra se situó por debajo de la estimación media del 3.5 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y fue inferior al 3.94 por ciento registrado en mayo.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles y que el banco central sigue de cerca, se desaceleró hasta el 4.03 por ciento interanual, por debajo de la estimación media del 4.10 por ciento. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con un margen de error de un punto porcentual.

Inflación en México: ¿Qué productos subieron y bajaron de precio?

El aumento de los precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios, las patatas y otros tubérculos, y los aguacates impulsó la inflación general al alza en junio, mientras que la caída de los precios de los tomates, los huevos y los pimientos serranos y poblanos ayudó a compensar parte de ese aumento.

“Los gráficos muestran que la inflación general se ha acercado de nuevo al punto medio del rango objetivo del Banco de México, casi exclusivamente debido a una menor inflación no subyacente, mientras que la inflación subyacente ha disminuido mucho más gradualmente”, dijo Andrés Abadía, economista jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics Ltd.

Banxico, como se conoce al banco central, mantuvo su tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento en junio e indicó que mantener los costos de endeudamiento sin cambios es ahora la respuesta adecuada a una desaceleración inflacionaria aún desigual.

La pausa de Banxico no tiene fecha de finalización definida, y los futuros movimientos de las tasas dependerán de si las presiones inflacionarias continúan disminuyendo, declaró la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, a Bloomberg News.

“No hay una duración predefinida”, dijo refiriéndose a la pausa de junio . “Esta postura es apropiada para afrontar los desafíos del entorno macroeconómico y también nos permite evaluar las implicaciones de las recientes tendencias inflacionarias para nuestras previsiones”.

Inflación en México se desacelera en junio, ¿qué decisión tomará Banxico?

Para Marco Oviedo, economista sénior y estratega de XP, la inflación de junio se desplomó, lo que podría reforzar los argumentos a favor de una postura más moderada entre los miembros del consejo del banco central, especialmente si esta tendencia continúa durante julio y agosto, allanando el camino para un recorte de tipos en septiembre.

“Las actas de la reunión política que se publicarán más adelante podrían arrojar luz sobre el interés que existe por este tipo de política en este tipo de escenario”, añadió.

El mes pasado, Banxico redujo su pronóstico de inflación general a corto plazo debido a la moderación de los precios no subyacentes. Sin embargo, el consejo del banco elevó ligeramente sus proyecciones subyacentes para parte de 2026 y señaló que los riesgos para el costo de vida siguen inclinándose al alza.

Entre esos peligros se incluyen las perturbaciones en la política comercial, las inestabilidades geopolíticas, los efectos del cambio climático, las presiones sobre los costos y la depreciación del peso. El Banco de México aún prevé que la inflación converja hacia la meta en el segundo trimestre de 2027.

La economía mexicana se contrajo un 0.6 por ciento en el primer trimestre debido a la debilidad del consumo y la inversión. Se prevé que esta desaceleración persista, reduciendo los riesgos de inflación por el lado de la demanda, si bien los precios de los servicios y la repercusión de los costos siguen siendo motivo de preocupación.