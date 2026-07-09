Cómo se preparan mentalmente los líderes

Una parte fundamental del liderazgo, ya sea al anunciar una oferta pública inicial (IPO) o al gestionar una crisis, es la capacidad de ganarse a la audiencia. Trece ejecutivos comparten cómo se preparan para esos momentos.

DANIEL ALEGRE

CEO de TelevisaUnivision

“Me concentro en lo que quiero lograr, en el objetivo final, y me lo repito una y otra vez. En TelevisaUnivision, la compañía de medios en español más grande del mundo, que dirigió desde 2024, asegura que la misión es clara: generar un impacto en la comunidad hispana. Todo lo demás es secundario”.

SUSIE WOLFF

Directora General de f1 Academy

“Las mariposas en el estómago pueden convertirse en un verdadero superpoder. A lo largo de mi carrera como piloto aprendí a no luchar contra ellas, sino a canalizarlas para mejorar mi desempeño. Mantenerme enfocada en el presente evitaba que me dejara abrumar”.

ALESSIO ARTUFFO

CEO de Docebo, una empresa de tecnología educativa

“Entreno futbol infantil y gran parte de mi trabajo consiste en ayudar a los niños a salir de su propia cabeza: ‘Dejen de preocuparse por el otro equipo. Dejen de pensar en la última jugada. Concéntrense en el partido’. He dado ese discurso durante años. En algún momento te das cuenta de que el consejo que sigues dando es el que necesitas escuchar”.

JIM MAZANY

CEO de p.f. Chang’s

“Para mí, todo se reduce a la claridad y el enfoque. Antes de los momentos importantes, me gusta tomar distancia, recordarme cuál es el propósito y qué está en juego, y después concentrarme en aquello que sí puedo controlar”.

RICH ROSS

Expresidente de Walt Disney Studios

“Mi preparación ha sido la misma durante más de cuarenta años. Regreso a mis orígenes. No doy por hecho el éxito reciente ni el acumulado. Recuerdo que se necesita esa energía de los primeros días, ese nerviosismo, esa incertidumbre y esa franqueza. Y, sobre todo: despeja tu mente para que, cuando tengas que darlo todo, realmente estés escuchando a todos. ¡Escuchar es el superpoder, no hablar!”.

MINOU CLARK

CEO de Realself, una plataforma de servicios de belleza

“El desempeño comienza con cómo te sientes en tu propia piel. Antes de participar en un panel importante o una reunión de consejo, me aseguro de que todos los detalles estén resueltos, ya sea un peinado impecable, unas cejas bien definidas o algún tratamiento. Tiene menos que ver con la vanidad y más con la alineación entre cómo te sientes y cómo te presentas”.

JOE WAGNER

CEO y Enólogo de Copper Cane

Wines & Spirits

“Procuro no complicar demasiado las cosas. Cuanto más importante es el momento, más trato de no convertirme en mi propio obstáculo y de concentrarme en la ejecución. Llegado ese punto, se trata de confiar en tus instintos y en las personas que te rodean.

También ayuda no tomarse las cosas demasiado en serio. Eso me mantiene con los pies en la tierra y me lleva a tomar mejores decisiones”.

CARRIE HERSHMAN

CEO de Ovme, una cadena de spas médicos

“Practico lo que llamo el juego de la gratitud. Mentalmente repaso todas las áreas de mi vida en las que me va bien: mi familia, mi equipo, las cosas difíciles que hemos logrado juntos. Eso me recuerda que soy capaz de enfrentar grandes desafíos. Para cuando entro a la sala, ya he pasado de la presión a la confianza y llego con una fuerte sensación de que puedo con esto”.

MALCOLM WOOD

Cofundador de Maximal Concepts Restaurants

“La calma que necesito en un momento importante no proviene de un truco mental; es el resultado de haber hecho el trabajo una y otra vez. La adrenalina es a lo que recurres cuando no has hecho el trabajo; la preparación es lo que te permite mantener la calma”.

ZANA BAYNE

Fundadora de la marca de Moda Zana Bayne Leather

“Trato de hacer que los grandes momentos parezcan más pequeños, porque si permito que un momento específico se convierta en algo que lo abarca todo, si realmente lo magnifico, entonces existe la posibilidad de llevarme una decepción de muchas maneras, ¿no?”

JUSTIN MARES

CEO de Truemed, plataforma de cuentas HSA (para la salud) y FSA (gastos flexibles)

“Tomo una dosis considerable de ashwagandha y reishi [hierbas y hongos] para relajarme y bajar el nivel de estrés, ya que ayudan a controlar la tensión y pueden calmar el sistema nervioso”.

KAREN MASSEY

CEO de Argenx

“Me gusta asegurarme de tener tiempo para ir al gimnasio y salir a correr o andar en bicicleta, algo que no sea demasiado exigente; a veces también hago yoga. Poder hacer ejercicio me permite desconectarme un poco, despejar la mente y simplemente relajarme”.

—Con información de Hannah Elliott, Lisa Pham y Carlos M. Rodríguez

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