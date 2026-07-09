Alertas por lluvias y huracanes llegarán a tu celular: Esto sabemos del proyecto de Protección Civil

La alerta por lluvias y huracanes que llegará a celulares manejará un sistema de colores para representar la gravedad de los fenómenos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil tendrá lista la alerta por lluvias y huracanes para celulares en dos meses, adelantó Claudia Sheinbaum este jueves 9 de julio.

Durante la presentación de los efectos de El Niño en México, la presidenta explicó cómo funcionará el sistema que será bastante parecido a la alerta sísmica que ya llega a teléfonos inteligentes.

“Por ejemplo (dirá) ‘naranja’, la probabilidad de que haya más lluvias en tu zona es mayor, toma tus precauciones, o roja, ya de plano, viene un ciclón, no salgas de casa”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves 9 de julio.

Estos son los efectos que provocará El Niño en México

El fenómeno de El Niño podría traer un invierno más húmedo para el norte de México, alertó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El especialista remarcó que El Niño se presenta en cuatro intensidades: Débil, moderado, fuerte y muy fuerte.

“Lo que lo ha hecho muy mediático es que únicamente hemos tenidos tres ‘Niños’ muy fuertes: El de 1982-1983; 1997-1998; 2015-2016, e hipotéticamente el de este año”, indicó.

El coordinador del Meteorológico Nacional agregó que se prevé que El Niño se fortalezca durante la presente temporada de lluvias y alcance su pico “por ahí de diciembre”.

La probabilidad de un fenónemeno de El Niño muy fuerte en el trimestre noviembre-enero es de 63 por ciento, señaló.

Estos serán los efectos de El Niño en México en el ciclo 2026-2027:

Julio

Lluvia menor al promedio en el Noreste.

Agosto

Lluvia menor al promedio en el Noreste, Sur y Sureste.

Septiembre

Lluvia en condiciones normales.

Octubre

Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio.

Noviembre

Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio .

. Mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio.

Diciembre

Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio.

Mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio.

2027

Enero

Mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio.

Febrero

Mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio.

Marzo

Ondas de calor y temperaturas extremas.

Mayor probabilidad de incendios forestales.

Abril