¿‘El Niño’ toma fuerza antes de tiempo? Fechas clave y todo lo que sabemos

El fenómeno del Niño se desarrollará pronto en el país, según las predicciones más recientes.

El Centro de Predicciones Climáticas, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), aseguró que han aumentado las probabilidades de que se desarrolle el fenómeno climático del Niño.

El organismo estadounidense indicó que El Niño ha aumentado desde el mes pasado, aunque existe una incertidumbre considerable respecto a la intensidad máxima del evento, ya que ninguna categoría de intensidad supera una probabilidad del 37 por ciento.

Cabe recordar que El Niño es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico cuatorial.

“Los eventos más intensos de El Niño en el registro histórico se caracterizan por un impacto significativo océano-atmósfera durante el verano, y aún está por verse si esto ocurrirá en 2026″, puntualizó.

Capitalinos fueron sorprendidos por una intensa lluvia en la zona del Centro Histórico. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

El fenómeno de El Niño: ¿Cuándo empieza?

Los especialistas del Centro de Predicciones Climáticas indicaron que es probable que El Niño se desarrolle pronto, con el 82 por ciento de probabilidad de que suceda en mayo-julio de 2026.

Afirmaron que es posible que continúe durante el invierno 2026-27 del hemisferio norte, con el 96 por ciento de probabilidad en diciembre de 2026 y febrero de 2027.

¿El fenómeno del Niño es lluvia o sequía?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el hemisferio Norte existe una corriente de vientos que soplan casi constantemente de este a oeste, nombrados por los científicos como vientos alisios.

Dichos vientos desplazan las masas de agua oceánica, lo que da lugar al fenómeno climático.

“Durante los eventos de El Niño, estos vientos se debilitan de manera que se mueve menos agua hacia el oeste, por lo que la parte central y oriente del Pacífico (Ecuador) se calienta por arriba de los cinco grados”, explica la Univerisad Nacional.

En México, el fenómeno del Niño tiene efectos de sequía en el centro del país. (Cuartoscuro: Isabel Mateos Hinojosa)

La enorme masa de agua cálida provoca que suba mucho calor a la atmósfera en medio del Pacífico ecuatorial, ya que el aire cálido y húmedo se eleva desde la superficie del mar.

Esto causa sistemas de baja presión, algo que se traduce en lluvias abundantes en los trópicos mientras que en el oeste del Pacífico (Indonesia o Australia), donde antes llovía mucho, llueve mucho menos e incluso, se producen sequías.

En México los veranos con el efecto de El Niño suelen ser secos y cálidos, lo que generalmente provoca serias sequías, incendios y escasez de agua. Sin embargo, durante el invierno, llueve principalmente en el norte del país.

Fenómeno del Niño y la Niña: ¿Cuáles son las diferencias?

Si El Niño implica el calentamiento del agua en el Pacífico, La Niña es el fenómeno contrario, es decir, cuando el agua se vuelve un poco más fría de lo normal.

Eso ocurre porque los vientos que corren de este a oeste se fortalecen al mepujar la masa de aire caliente. La ocurrir esta movimiento de las aguas las temperaturas de la superficie del mar son más frías en el Pacífico oriental.

En México, durante los veranos en los que predomina La Niña, entre julio y octubre, llueve mucho en el sur y centro del país, y se forman un número de ciclones relevanres en el Atlántico.



