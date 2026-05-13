¿Cerraron Viveros de Coyoacán de manera indefinida por las fuertes lluvias? Esto sabemos de su reapertura

Los ríos de Viveros de Coyoacán se desbordaron en zonas de tránsito.

¿Ibas a correr los Viveros de Coyoacán y estaba cerrado? la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ofreció detalles sobre el cierre del parque nacional ubicado al sur de la Ciudad de México este miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, el Parque Nacional Viveros de Coyoacán está cerrado debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México, registradas el lunes 11 y martes 12 de mayo.

El informe indica que las lluvias intensas provocaron “el incremento crítico en los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena (que atraviesan las zonas más concurridas del parque)”, por lo que se determinó el cierre de la zona “con el propósito de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes”.

Semarnat explicó que el desbordamiento del Río Magdalena afectó senderos y áreas de tránsito, además de que provocó condiciones de riesgo debido a la saturación del suelo.

Por ello, las brigadas de mantenimiento realizaron labores de desazolve en canales internos, además del retiro de lodo, incorporación de gravilla en la pista de corredores y evaluación de la estabilidad del arbolado, con tal de evitar que la posible caída de ramas o troncos afecte a la población.

Viveros de Coyoacán: ¿Cuándo reabre el parque?

Ante el riesgo latente de caída de árboles de gran altura, deslizamientos en la pista de atletismo y áreas aledañas, el parque nacional de Viveros de Coyoacán permanecerá cerrado este miércoles 13 de mayo.

Se espera que vuelva a abrir el jueves 14 de mayo, una vez que el acceso sea reabierto a la ciudadanía, “siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan garantizar un acceso seguro para las y los usuarios” tras las lluvias en CDMX.

Viveros de Coyoacán es uno de los parques más importantes de la Ciudad de México, y es visitado por entre 3 mil y 4 mil personas a diario.