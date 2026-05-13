Venecia a la mexicana: Megafuga de agua convierte calles de Iztapalapa en canales

La fuga de agua es de un sistema que abastece a un tanque en Iztapalapa. (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

Sólo faltaron las góndolas venecianas. Una megafuga de agua en Iztapalapa provocó inundaciones y afectaciones viales durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, luego de que se rompiera una tubería de 48 pulgadas en la zona de Los Reyes Culhuacán, en el oriente de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en el cruce de avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo, donde una fuerte corriente descendió por varias cuadras y cubrió parcialmente carriles vehiculares, banquetas y accesos a comercios. Videos difundidos en redes sociales mostraron el flujo de agua avanzando como si fuera un río urbano.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y autoridades de la alcaldía, la ruptura correspondió a una línea de agua potable que abastece al tanque de La Estrella.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que brigadas de emergencia fueron desplegadas para contener el derrame y atender a vecinos afectados.

Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre el número exacto de viviendas dañadas ni sobre personas lesionadas.

Varias calles quedaron afectadas por la fuga de agua. (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

¿Dónde ocurrió la fuga de agua en Iztapalapa?

La emergencia se registró en la colonia Los Reyes Culhuacán, cerca de los límites entre Iztapalapa y Tláhuac. Autoridades capitalinas confirmaron que la tubería dañada tenía un diámetro de 48 pulgadas, lo que incrementó la magnitud del derrame.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos y personal hidráulico acudieron al sitio para acordonar áreas afectadas y agilizar las labores de reparación. Medios locales reportaron anegaciones en al menos cuatro calles cercanas.

Bomberos y Protección Civil del Gobierno capitalino atendieron la emergencia. (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

Autoridades trabajan para controlar la mega fuga

SEGIAGUA informó que mantiene trabajos coordinados con la alcaldía para controlar la emergencia y evitar mayores afectaciones en la red hidráulica.

Vecinos de la zona manifestaron inconformidad debido al desperdicio de agua potable en una alcaldía que históricamente enfrenta problemas de escasez del recurso. Algunos habitantes también reportaron afectaciones en accesos peatonales y tránsito lento sobre avenida Tláhuac.