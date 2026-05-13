Registro obligatorio de líneas móviles: Industria pide ‘tirarlo a la basura’ por altos costos operativos

Las compañías telefónicas tendrían que encargarse del costo operativo ante el bajo registro de líneas móviles.

El registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrenta cuestionamientos dentro de la industria que considera que la medida generó costos operativos elevados sin garantizar que no habrán vulnerabilidades de seguridad digital.

“Más allá del impacto regulatorio, el conflicto está comenzando a tensar la relación entre autoridades y operadores, quienes ya consideran que el gobierno está trasladando costos, riesgos operativos y desgaste reputacional a la industria sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”, consideró Ernesto Piedras, director general en The CIU.

Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) que agrupa a poco más de 20 prestadores de este servicio recordó que en el primer trimestre los operadores registraron una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios.

“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría. El registro tal y como está tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y al mismo tiempo están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, advirtió

La principal alarma de la industria es que el esquema no incorporó datos biométricos, lo que debilita la validación de identidad. En el modelo vigente, la única verificación es una selfie o foto para los registros remotos, mientras que para trámites presenciales basta con presentar una identificaión y el CURP, eliminando el único elemento que permitiría validar la identidad.

“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, añadió el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

La industria considera que el gobierno ignora las advertencias técnicas y avanzó con un esquema que amenaza con generar daños económicos particularmente entre Operadores Móviles Virtuales, que dependen de procesos ágiles y clientes de prepago con alta rotación.

El registro obligatorio les costará a los operadores más de 4 mil millones de pesos; el mayor gasto proviene de la validación de identidad de los usuarios, proceso que implica desarrollar plataformas tecnológicas, sistemas de consulta, mecanismos de autenticación y almacenamiento seguro de información para más de 160 millones de líneas móviles.

Según los reportes de la CRT, alrededor de 22 millones de pesos serán sólo para la plataforma central, mientras que más de 4 mil millones de pesos recaerían directamente en operadores como Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, además de los OMV, que tendrán que contratar servicios mayoristas para cumplir con la regulación.

(El Financiero)

Registro de líneas telefónicas incumple acuerdos con Estados Unidos

El expresidente de la extinta Cofetel afirmó que el registro de líneas telefónicas incumple con los estándares y objetivos planteados en los acuerdos de cooperación con Estados Unidos en seguridad y trazabilidad de líneas telefónicas.

“De acuerdo a las nociones que tengo, esto fue una demanda en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos totalmente lógica, pero el problema es que desde México no se está haciendo bien”, señaló.

La preocupación se centra en que se prioriza el cumplimiento antes que la construcción de un esquema sólido, interoperable y con garantías reales de protección de datos.

“Si bien no creo que el gobierno tenga interés en espiarnos, yo insisto en que el esquema de vincular la herramienta más importante de los mexicanos debe ser un proceso muy cuidadoso (…) Sólo queremos que el gobierno tenga la madurez para aceptar que este no es el camino y que tampoco es extender el plazo de registro de líneas móviles o dar una prórroga”, añadió.

Hasta el 19 de abril, según señaló la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, se han registrado 30.2 millones de líneas, apenas cerca de 18.9 por ciento de las más de 160 millones existentes en el país .

Solano explicó que el avance por operador ha variado, ya que mientras AT&T, afectado por el registro de líneas, reporta un progreso de 29 por ciento o Bait con 28 por ciento, empresas como Telcel apenas alcanzan 19 por ciento y Movistar 16 por ciento, lo que evidencia distintos niveles de adopción entre usuarios.

“El promedio diario tendría que ser de 1.5 millones de líneas registradas para cumplir con la totalidad del padrón antes del 30 de junio, que es la fecha límite para registrar las líneas”, reconoció Norma Solano tras detallar que el promedio de registros es de entre 320 mil y 352 mil líneas diarias.